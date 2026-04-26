Meteoroloji 7 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı Yayınladı: Gök Gürültülü Sağanak Etkili Olacak

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.04.2026 - 11:02

Meteoroloji, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki 7 il için gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı verdi. Rüzgarın ise; gece saatlerinden sonra Marmara'da kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İşte 26 Nisan Pazar hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 7 il için sarı kodlu uyarı.

Nisan ayının sonlarında sıcak havalar etkisini göstermeye başlasa da yağışlar da henüz ülkemizi terk etmedi.Meteoroloji, 7 ilimiz için sarı kodlu uyarı yayınladı ve Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceğini açıkladı.

Aynı zamanda, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar için ise çığ ve kar erimesi tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

26 Nisan Pazar Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Eskişehir, Ordu, Tokat çevreleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Yağışların; Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Hava Sıcaklığı: Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar: Genellikle güneyli, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara'da kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
