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Mescit Varken Sınıfın Ortasında Namaz Kılan Öğrenciler Polemik Yarattı!

Mescit Varken Sınıfın Ortasında Namaz Kılan Öğrenciler Polemik Yarattı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 11:12

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TikTok'ta 'nowpossible' adlı kullanıcı bir grup öğrencinin sınıfın ortasında namaz kıldığını ve yüksek sesle dua okuduklarını paylaştı. Görüntüler tartışma konusu oldu.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@nowpossible/v...
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Daha evvel de haberlere konu olan mescit tartışması bir kez daha hortladı.

Daha evvel de haberlere konu olan mescit tartışması bir kez daha hortladı.

Üniversitede bir sınıfta yaşandığı tahmin edilen olayda, bir kullanıcı sınıfta namaz kılan öğrencileri paylaştı.

Üniversitede bir sınıfta yaşandığı tahmin edilen olayda, bir kullanıcı sınıfta namaz kılan öğrencileri paylaştı.

TikTok'ta "nowpossible" kullanıcı ismiyle paylaşımlar yapan genç kadın, bir grup erkeğin sınıfta namaz kıldığını çekti.

TikTok'ta "nowpossible" kullanıcı ismiyle paylaşımlar yapan genç kadın, bir grup erkeğin sınıfta namaz kıldığını çekti.

Namaz kılarken aynı zamanda yüksek sesle dua okuyan öğrenciler sosyal medyada kullanıcılardan tepki aldı.

Namaz kılarken aynı zamanda yüksek sesle dua okuyan öğrenciler sosyal medyada kullanıcılardan tepki aldı.

Kullanıcı o anları "Burası laik bir ülke ama yukarda mescit var" notuyla paylaştı.

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Kullanıcıların bir kısmı tepki gösterirken diğer kısmı "Ne var yani, belki tebliğ için kıldılar" dedi.

Kullanıcıların bir kısmı tepki gösterirken diğer kısmı "Ne var yani, belki tebliğ için kıldılar" dedi.

"Namaz kılmaları niye bu kadar battı?"

"Namaz kılmaları niye bu kadar battı?"

"Dini pazarlamayın!"

"Dini pazarlamayın!"

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"Sınıfta kılmazsa kim görecek alnının secdeye değdiğini?"

"Sınıfta kılmazsa kim görecek alnının secdeye değdiğini?"
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"Niye kovmadın oradan?"

"Niye kovmadın oradan?"
twitter.com

"Eğer mescid varsa ve mescidde namaz kılmaları için bir engel yoksa orda namaz kılmaları bencede saçma."

"Eğer mescid varsa ve mescidde namaz kılmaları için bir engel yoksa orda namaz kılmaları bencede saçma."
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım...

Yorumlarda buluşalım...
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