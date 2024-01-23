Mescit Varken Sınıfın Ortasında Namaz Kılan Öğrenciler Polemik Yarattı!

Buket Aydın İlişkiler Üzerine Söyledikleriyle Gündem Oldu: "Bir Yemek Ismarlayamıyorsa Benimle Yemek Yemesin"

Bir Şeyler Fırlatma Modası Bitti Diyorduk ki Edis'in Konserinde Sahneye İç Çamaşırı Fırlatıldı!