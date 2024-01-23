Mescit Varken Sınıfın Ortasında Namaz Kılan Öğrenciler Polemik Yarattı!

Kaynak: https://www.tiktok.com/@nowpossible/v...
TikTok'ta 'nowpossible' adlı kullanıcı bir grup öğrencinin sınıfın ortasında namaz kıldığını ve yüksek sesle dua okuduklarını paylaştı. Görüntüler tartışma konusu oldu.
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Daha evvel de haberlere konu olan mescit tartışması bir kez daha hortladı.
Üniversitede bir sınıfta yaşandığı tahmin edilen olayda, bir kullanıcı sınıfta namaz kılan öğrencileri paylaştı.
TikTok'ta "nowpossible" kullanıcı ismiyle paylaşımlar yapan genç kadın, bir grup erkeğin sınıfta namaz kıldığını çekti.
Namaz kılarken aynı zamanda yüksek sesle dua okuyan öğrenciler sosyal medyada kullanıcılardan tepki aldı.
Kullanıcı o anları "Burası laik bir ülke ama yukarda mescit var" notuyla paylaştı.
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Kullanıcıların bir kısmı tepki gösterirken diğer kısmı "Ne var yani, belki tebliğ için kıldılar" dedi.
"Namaz kılmaları niye bu kadar battı?"
"Dini pazarlamayın!"
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"Sınıfta kılmazsa kim görecek alnının secdeye değdiğini?"
"Niye kovmadın oradan?"
"Eğer mescid varsa ve mescidde namaz kılmaları için bir engel yoksa orda namaz kılmaları bencede saçma."
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