Mehmet Şef'in Çıldırmasından Survivor Başvurularına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Mehmet Şef'in Çıldırmasından Survivor Başvurularına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
7 Eylül Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Show TV'nin geçen sezonun tam ortasında başlayan dizisi Bahar, bir anda ekranların en sevilen dizilerinden biri olmuştu. Dram ağırlıklı dizilerin yanında hayat suyu olan Bahar yüksek reytingleri sayesinde 2. sezon onayı alırken, sete anca çıkan ekipten sonunda ilk fotoğraf geldi.
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NOW'ın reytingleri altüst eden dizisi Kızıl Goncalar yeni sezonuyla 30 Eylül'de ekranlara gelmeye hazırlanırken, dizide Hande'yi canlandıran Duygu Sarışın yeni sezon hakkında konuştu.
19. sezonuyla ekrana geri dönmeye hazırlanan Arka Sokaklar ilk tanıtım fragmanlarını yayınlarken, dizinin senaristi Ozan Emre Yurdakul'un "adalet" göndermeli paylaşımı kafaları karıştırdı.
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 3. sezonuna Diyar karakteriyle dahil olan Pelin Akil, dizi setinde neler yaşadığını takipçileriyle paylaştı.
Türk televizyonlarının en sevilen yarışma programlarından Survivor 2025 için başvurular başladı. TV8, başvuruları açtığını belirten bir fragman yayınlarken Survivor 2025 hakkında şimdiye kadar netleşen bilgileri derledik.
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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde camdan düşen Görkem'in yeni sezonda akıbeti merak edilirken, beklenen cevap kamera arkasından geldi.
MasterChef Türkiye'de her bölüm bambaşka bir olay vuku bulurken, yeni bölüm fragmanında Mehmet Şef'in tavrı dikkatlerden kaçmadı. Tuzda balık yapan yarışmacıların bitmek bilmeyen soruları Mehmet Şef'i çileden çıkarırken, sempatik jüri sonunda isyan etti.
Tam 2 sezondur Cuma akşamları televizyonda kıyasıya bir mücadele oluyor. Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti'nin reyting mücadelesinde ilk sezon bayrağı Yalı Çapkını taşırken, başrol çiftin ayrılmasıyla Kızılcık Şerbeti bayrağı devralmıştı. Son verilere göre 3. sezonda Kızılcık Şerbeti'nin yine rakipsiz olduğu ortaya çıktı.
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik.
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