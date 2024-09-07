Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler
Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik.
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1. Yanarız yapma Nursema reisss!
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2. Şerbo'da yer almanın vardır bir bedeli...
3. Bu sezon Ömer tam olarak böyle:
4. Çekirdekler hazırlansın!
5. Mustafa üzümlü kekimiz :(
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6. Fatih karmayla tanışınca bizim eşkal:
7. Yapılmış en iyi tespit!
8. KıvMer fanları sancıyor...
9. Gel insafsız, çağırmazdım acil olmasa...
10. Pinko 3. sezonda çık şu evden artık!
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11. Olmaktan korktuğumuz yerdeyiz...
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