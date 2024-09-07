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Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler

Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
07.09.2024 - 17:21

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik.

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1. Yanarız yapma Nursema reisss!

2. Şerbo'da yer almanın vardır bir bedeli...

3. Bu sezon Ömer tam olarak böyle:

4. Çekirdekler hazırlansın!

5. Mustafa üzümlü kekimiz :(

5. Mustafa üzümlü kekimiz :(
twitter.com
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6. Fatih karmayla tanışınca bizim eşkal:

7. Yapılmış en iyi tespit!

7. Yapılmış en iyi tespit!
twitter.com

8. KıvMer fanları sancıyor...

9. Gel insafsız, çağırmazdım acil olmasa...

10. Pinko 3. sezonda çık şu evden artık!

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11. Olmaktan korktuğumuz yerdeyiz...

11. Olmaktan korktuğumuz yerdeyiz...
twitter.com

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