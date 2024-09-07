Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını Etkileşimleri "Bir Devir Bitti" Dedirtti!
Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını Etkileşimleri "Bir Devir Bitti" Dedirtti!
Tam 2 sezondur Cuma akşamları televizyonda kıyasıya bir mücadele oluyor. Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti'nin reyting mücadelesinde ilk sezon bayrağı Yalı Çapkını taşırken, başrol çiftin ayrılmasıyla Kızılcık Şerbeti bayrağı devralmıştı. Son verilere göre 3. sezonda Kızılcık Şerbeti'nin yine rakipsiz olduğu ortaya çıktı.
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2 yıl önce aynı anda yayına giren Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti, Cuma akşamları enfes bir reyting savaşı veriyordu.
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Bu mücadelenin galibi ilk sezon açık ara Yalı Çapkını olurken, Seyran ve Ferit karakterlerinin ayrılması ve araya sürekli yan karakterlerin girmesiyle sevilen dizi hızla kan kaybetmişti.
İstikrarlı ve kaotik hikayesiyle Kızılcık Şerbeti 2. sezondan beri Yalı Çapkını reytinglerini resmen ikiye katlarken, 3. sezonda bu mücadelenin ne olacağı merak konusu olmuştu.
3. sezon tanıtım fragmanları yayınlanan iki dizi de 13 Eylül günü yeni sezona başlarken, tanıtımlarının sosyal medyada aldıkları etkileşim galibin kim olduğunu ayan beyan ortaya koydu.
Geçtiğimiz sezon fragman etkileşimi ile muhteşem bir oran alan Yalı Çapkını, bu sezon o zamanları mumla ararken, Kızılcık Şerbeti başarısına gölge düşürmeden yoluna devam ediyor.
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