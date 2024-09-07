Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını Etkileşimleri "Bir Devir Bitti" Dedirtti!

Tam 2 sezondur Cuma akşamları televizyonda kıyasıya bir mücadele oluyor. Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti'nin reyting mücadelesinde ilk sezon bayrağı Yalı Çapkını taşırken, başrol çiftin ayrılmasıyla Kızılcık Şerbeti bayrağı devralmıştı. Son verilere göre 3. sezonda Kızılcık Şerbeti'nin yine rakipsiz olduğu ortaya çıktı.