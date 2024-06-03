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Mayıs Enflasyonunda Yıllık TÜFE Zirvesi İçin Ekonomistler Ne Dedi?

Mayıs Enflasyonunda Yıllık TÜFE Zirvesi İçin Ekonomistler Ne Dedi?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.06.2024 - 11:16

TÜİK, enflasyon verisini açıkladı. Mayıs ayında 2024 yıl zirvesinin görüleceğini Merkez Bankası açıklamıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'En kötüsü geride kaldı' derken, ekonomistlerin yorumları ne oldu?

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Mayıs ayında beklenen enflasyon zirvesi yüzde 75,45 oldu. Yıllık bazda yükselişte Merkez Bankası'nın hesaplamalarına göre zirveyi gören enflasyon verisinde detaylar da incelendi.

Mayıs ayında beklenen enflasyon zirvesi yüzde 75,45 oldu. Yıllık bazda yükselişte Merkez Bankası'nın hesaplamalarına göre zirveyi gören enflasyon verisinde detaylar da incelendi.

Enflasyonun detayları burada.

Ekonomistler de enflasyon verilerini yorumladı.

Ekonomistler de enflasyon verilerini yorumladı.
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Aylık bazda artışın sürdüğü enflasyonda genel eğilime bakılırken,

Aylık bazda artışın sürdüğü enflasyonda genel eğilime bakılırken,
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Prof. Dr. Ali Hakan Kara, yıl sonu hedefinin tutmasının imkansız olduğunu bu grafikle açıkladı:

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, yıl sonu hedefinin tutmasının imkansız olduğunu bu grafikle açıkladı:
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Kara, '%38'lik resmi tahminin tutması için yılın kalan aylarında enflasyonun aylık ortalama %1,7 olması gerekiyor' diye de ekledi.

Mahfi Eğilmez de baz etkisine dikkat çekti.

Mahfi Eğilmez de baz etkisine dikkat çekti.
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İşte ekonomistlerin enflasyon yorumlarından bazıları👇

İşte ekonomistlerin enflasyon yorumlarından bazıları👇
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Sizce hangisi?

Sizce hangisi?
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siz insanların sorunu ne

“yaz kızım 200 torba çimento, 20 kamyon çakıl, 15 tane kapı”

H.ibrehim

Biz zirveyi göremedik hiç ama zirvedekilerin aşağıyı görmek gibi bir niyetlerinin olmadığı ayan beyan ortada. 🤣🤣🤣 Bana zirvenin şeklini çizebilir misin Abidin😎 Devamını Gör