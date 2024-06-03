Mayıs Enflasyonunda Yıllık TÜFE Zirvesi İçin Ekonomistler Ne Dedi?
Mayıs Enflasyonunda Yıllık TÜFE Zirvesi İçin Ekonomistler Ne Dedi?
TÜİK, enflasyon verisini açıkladı. Mayıs ayında 2024 yıl zirvesinin görüleceğini Merkez Bankası açıklamıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'En kötüsü geride kaldı' derken, ekonomistlerin yorumları ne oldu?
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Mayıs ayında beklenen enflasyon zirvesi yüzde 75,45 oldu. Yıllık bazda yükselişte Merkez Bankası'nın hesaplamalarına göre zirveyi gören enflasyon verisinde detaylar da incelendi.
Ekonomistler de enflasyon verilerini yorumladı.
Aylık bazda artışın sürdüğü enflasyonda genel eğilime bakılırken,
Prof. Dr. Ali Hakan Kara, yıl sonu hedefinin tutmasının imkansız olduğunu bu grafikle açıkladı:
Mahfi Eğilmez de baz etkisine dikkat çekti.
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İşte ekonomistlerin enflasyon yorumlarından bazıları👇
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“yaz kızım 200 torba çimento, 20 kamyon çakıl, 15 tane kapı”
Biz zirveyi göremedik hiç ama zirvedekilerin aşağıyı görmek gibi bir niyetlerinin olmadığı ayan beyan ortada. 🤣🤣🤣 Bana zirvenin şeklini çizebilir misin Abidin😎 Devamını Gör