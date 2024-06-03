Enflasyon Açıklandı: Emekli ve Memur Zamlarında Tablo Netleşti
Enflasyon Açıklandı: Emekli ve Memur Zamlarında Tablo Netleşti
Mayıs 2024 enflasyon verisiyle birlikte, Temmuz ayında emekli ve memurların alacağı enflasyon farkı zamlarda da tablo netleşti. Haziran 2024 enflasyonunun 3 Temmuz'da açıklanması sonrasında belirlenecek olan enflasyon farkında son aydan önce emeklilerin maaşlarına yüzde 22,72, memurun da 5 aylık zam farkının yüzde 17,72 olduğu hesaplandı.
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TÜİK Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı.
Milyonlarca memur ve emeklinin alacağı 5 aylık enflasyon farkları belli oldu. Ocak-Mayıs 2024 döneminde 5 aylık enflasyon, yüzde 22,72 oldu.
Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklileri yüzde 10 artışın yanında enflasyonda yüzde 15’i aşan kısmın üzerinde zam alacaklar. 5 ayda oluşan fark yüzde 17,72 oldu.
İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri de 6 aylık enflasyonun tamamını maaş artışı olarak alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 5 aylık enflasyon zam farkı yüzde 22,72 oldu.
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