Enflasyon Açıklandı: Emekli ve Memur Zamlarında Tablo Netleşti

Mayıs 2024 enflasyon verisiyle birlikte, Temmuz ayında emekli ve memurların alacağı enflasyon farkı zamlarda da tablo netleşti. Haziran 2024 enflasyonunun 3 Temmuz'da açıklanması sonrasında belirlenecek olan enflasyon farkında son aydan önce emeklilerin maaşlarına yüzde 22,72, memurun da 5 aylık zam farkının yüzde 17,72 olduğu hesaplandı.