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TÜİK Mayıs Ayı Enflasyonunu Açıkladı: Enflasyonda Zirve Görüldü mü?

TÜİK Mayıs Ayı Enflasyonunu Açıkladı: Enflasyonda Zirve Görüldü mü?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.06.2024 - 10:01 Son Güncelleme: 03.06.2024 - 10:09

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyonunu açıkladı. Enflasyonda yükseliş sürdü.

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Enflasyon beklentilerin üzerinde arttı. TÜİK, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 75,45, aylık yüzde 3,37 arttı.

Enflasyon beklentilerin üzerinde arttı. TÜİK, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 75,45, aylık yüzde 3,37 arttı.

Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) (2003=100) değişim 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 olarak gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) (2003=100) değişim 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 olarak gerçekleşti.

Foreks Haber anketinde beklenti aylık yüzde 3,10, yıllık yüzde 74,80 artış olacağı yönündeydi.

Türkiye İstatistik Kurum (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 50,85 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Türkiye İstatistik Kurum (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 50,85 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,80 ile eğitim oldu.

2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,60 ile giyim ve ayakkabı oldu.

2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,60 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %1,01 ile haberleşme oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %72,99, aylık %3,77 oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %72,99, aylık %3,77 oldu.
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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,96 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,87 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,68 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 47,24 artış gösterdi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,96 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,87 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,68 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 47,24 artış gösterdi.
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