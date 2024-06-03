Beklenen Temmuz Zammı Gelmeyebilir: Milyonlarca Emekli ve Memur İçin Enflasyonla Gelen Zam Tehlikesi Ne?
Beklenen Temmuz Zammı Gelmeyebilir: Milyonlarca Emekli ve Memur İçin Enflasyonla Gelen Zam Tehlikesi Ne?
Alım gücü düşen memur ve emekliler için temmuz ayında enflasyon fark zam ayı olurken, çalışanlar da ara zam beklentisini sürdürüyor. Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılmayacağı geçen yıldan bu yana açıklanırken, artan hayat pahalılığı zam beklentisini canı tutuyor. Temmuz ayında enflasyon farkının yansıyacağı memur maaşlarında zammın enflasyonun altında kalması ve bazı emeklilerin de sıfır zam alması beklentisini Prof. Dr. Aziz Çelik yazdı.
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"Milyonlarca çalışanın ve emeklinin gelirleri için kritik ay olan Temmuz yaklaştı. Temmuz ayında çalışanları ve emeklileri ciddi tehlikeler bekliyor."
Çelik: "Temmuz ayında milyonlarca çalışanın ve emeklinin kaderini yine Hükümet ve TÜİK belirleyecek."
"Temmuz ayında en önemli konulardan biri asgari ücret artışı."
"Asgari ücret ortalama ücreti ifade ediyor. Ücretle çalışanların yarıya yakını asgari ücret civarı ücretlerle çalışıyor. "
"Asgari ücreti devlet ödemiyor" diyen Çelik, asgari ücret artışının SGK gelirlerini de artıracağını Hazine'nin lehine olduğunu da vurguluyor.
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"Kök aylıkları 10 bin TL’nin altında olan emekli sayısı 4 milyona yakın."
"Bunu Temmuz 2023’te de yaptılar. Milyonlarca emekli Temmuz 2023’te sıfır zam veya enflasyondan daha düşük zam almıştı. Bu durumun tekrar etme ihtimali çok yüksek."
Çelik, memur zammını şöyle hesapladı:
"Bitmedi! Memur emeklilerini bekleyen bir başka tehlike daha var. "
"Temmuz'da memurları ve memur emeklilerini resmi enflasyondan düşük zam ile daha düşük oranlı emekli aylığı bekliyor."
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