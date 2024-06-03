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Beklenen Temmuz Zammı Gelmeyebilir: Milyonlarca Emekli ve Memur İçin Enflasyonla Gelen Zam Tehlikesi Ne?

Beklenen Temmuz Zammı Gelmeyebilir: Milyonlarca Emekli ve Memur İçin Enflasyonla Gelen Zam Tehlikesi Ne?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.06.2024 - 09:01

Alım gücü düşen memur ve emekliler için temmuz ayında enflasyon fark zam ayı olurken, çalışanlar da ara zam beklentisini sürdürüyor. Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılmayacağı geçen yıldan bu yana açıklanırken, artan hayat pahalılığı zam beklentisini canı tutuyor. Temmuz ayında enflasyon farkının yansıyacağı memur maaşlarında zammın enflasyonun altında kalması ve bazı emeklilerin de sıfır zam alması beklentisini Prof. Dr. Aziz Çelik yazdı.

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"Milyonlarca çalışanın ve emeklinin gelirleri için kritik ay olan Temmuz yaklaştı. Temmuz ayında çalışanları ve emeklileri ciddi tehlikeler bekliyor."

"Milyonlarca çalışanın ve emeklinin gelirleri için kritik ay olan Temmuz yaklaştı. Temmuz ayında çalışanları ve emeklileri ciddi tehlikeler bekliyor."

Açıklanacak olan TÜİK resmi enflasyon verisi, temmuz ayında yapılacak memur ve emekli maaş zamlarının belirlenmesinde son adıma yaklaşırken, 3 Temmuz’da açıklanacak olan enflasyonla zamlar netleşecek. 

Prof. Dr. Aziz Çelik, BirGün Gazetesi'ndeki yazısında, 'TÜİK TÜFE’de Mayıs enflasyonunu aylık olarak yüzde 3 açıklarsa 5 aylık resmi enflasyon 22,3 ve yıllık enflasyon da yüzde 75 civarı olur. Eğer TÜFE Temmuz'da da yüzde 3 olarak açıklanırsa 2024’ün ilk 6 aylık enflasyonu yüzde 26’ya yaklaşır. Dolayısıyla Temmuz ayında emek gelirlerinin artışına esas resmi enflasyon oranının yüzde 25-26 civarında olması kuvvetle muhtemel' diye belirtti.

Çelik: "Temmuz ayında milyonlarca çalışanın ve emeklinin kaderini yine Hükümet ve TÜİK belirleyecek."

Çelik: "Temmuz ayında milyonlarca çalışanın ve emeklinin kaderini yine Hükümet ve TÜİK belirleyecek."

Prof. Dr. Çelik, 'TÜİK’in ne yapacağını bilmiyoruz. Çünkü verileri şeffaf değil. TÜİK yargı kararına rağmen madde fiyat listesini açıklamıyor. Şu anda TÜİK’in enflasyon için esas aldığı madde fiyatlarını bilmiyoruz. TÜİK Başkanlığı mahkeme kararlarını uygulamayarak suç işliyor. TÜİK Başkanlığının bu keyfiliği milyonlarca çalışanın ve emeklinin daha düşük zam almasına yol açıyor ama bu TÜİK Başkanlığının umurunda değil' ifadelerini kullandığı yazıda emekli , memur ve çalışanların zamlarına yönelik şunları yazdı:

"Temmuz ayında en önemli konulardan biri asgari ücret artışı."

"Temmuz ayında en önemli konulardan biri asgari ücret artışı."

Hükümet ve AK Parti yetkilileri asgari ücrette temmuzda artış olmayacağı konusunda çok net! Ekonomi yönetimi ve Merkez Bankasının görüşü de bu yönde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı da 'asgari ücreti artırmama koalisyonunun' sözcüsü gibi. Bilindiği gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonunu toplantıya çağırma yetkisi bakanda.

Türk-İş’e göre 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması (açlık sınırı) Mayıs ayında 19 bin liraya yaklaştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını temsil eden Türk-İş de asgari ücretin artırılması konusunda pek istekli değil. Kendi açıkladıkları verilerin bile gereğini yapmıyorlar. 

"Asgari ücret ortalama ücreti ifade ediyor. Ücretle çalışanların yarıya yakını asgari ücret civarı ücretlerle çalışıyor. "

"Asgari ücret ortalama ücreti ifade ediyor. Ücretle çalışanların yarıya yakını asgari ücret civarı ücretlerle çalışıyor. "

Bu nedenle asgari ücretin artmaması ortalama ücretlerin artmaması anlamına geliyor. Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmaması neredeyse tüm ücretlerin yerinde sayması anlamına geliyor.

"Asgari ücreti devlet ödemiyor" diyen Çelik, asgari ücret artışının SGK gelirlerini de artıracağını Hazine'nin lehine olduğunu da vurguluyor.

"Asgari ücreti devlet ödemiyor" diyen Çelik, asgari ücret artışının SGK gelirlerini de artıracağını Hazine'nin lehine olduğunu da vurguluyor.

Temmuz ayında işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak olan 6 aylık enflasyon farkı artışının yasa gereği olduğunu vurgulayan Çelik, milyonlarca emeklinin resmi enflasyon kadar artışına karşın sıfır zam alabileceğini belirtti:

Şeytan ayrıntıda gizli! Bilindiği gibi kök aylıkları 10 bin TL’nin altında olan emeklilerin aylıkları Hazine tarafından 10 bin TL’ye tamamlanıyor. Böylece en düşük emekli aylığı emeklinin kendisi için 10 bin TL oluyor. Dul ve yetimler için çok daha düşük. Ancak emekli aylıkları artışı tamamlanan aylığa değil kök aylığa yapılıyor.

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"Kök aylıkları 10 bin TL’nin altında olan emekli sayısı 4 milyona yakın."

"Kök aylıkları 10 bin TL’nin altında olan emekli sayısı 4 milyona yakın."

Eğer temmuz ayında emekli aylıklarına yapılacak zam kök aylıklara yapılırsa ve en düşük aylık (10 bin TL) resmi enflasyon kadar artmazsa milyonlarca emekli sıfır zam veya resmi enflasyondan bile düşük oranda zam alacak. Örneğin kök aylığı 8 bin lira olan bir emekli yüzde 25 zam alırsa aylığı 10 bin TL olacak. Zaten şu anda 10 bin lira alıyor. Değişen bir şey olmayacak. Diğer bir ifadeyle sıfır zam alacak.

"Bunu Temmuz 2023’te de yaptılar. Milyonlarca emekli Temmuz 2023’te sıfır zam veya enflasyondan daha düşük zam almıştı. Bu durumun tekrar etme ihtimali çok yüksek."

"Bunu Temmuz 2023’te de yaptılar. Milyonlarca emekli Temmuz 2023’te sıfır zam veya enflasyondan daha düşük zam almıştı. Bu durumun tekrar etme ihtimali çok yüksek."

Memurlar için de temmuz ayında 4 milyonun üzerinde memur ve 2,5 milyona yakın memur emeklisinin zamları için, toplu sözleşmeye dikkat çeken Çelik, 'sözleşmedeki hatalı hüküm' nedeniyle memur ve memur emeklisi maaşlarının resmi enflasyonun yaklaşık 5,5 puan altında kalan bir zam alabileceklerini belirtti.

Çelik, memur zammını şöyle hesapladı:

Çelik, memur zammını şöyle hesapladı:

Bilindiği gibi memur maaşlarına Ocak ayında enflasyon farkı dışında yüzde 15 zam yapılmıştı. Temmuz ayında yüzde 15’lik zam enflasyondan düşülecek ve enflasyon farkı bulunacak. Kısacası memurlar tartışmalı resmi enflasyon oranında dahi zam alamayacaklar. Aynı durum memur emeklileri için de geçerli olacak.

"Bitmedi! Memur emeklilerini bekleyen bir başka tehlike daha var. "

"Bitmedi! Memur emeklilerini bekleyen bir başka tehlike daha var. "

Memur emekli aylıklarının maaşa oranı düşecek. Bilindiği gibi Temmuz 2023’te uygulanma başlayan “ilave ödeme” emekli aylıklarının hesabında dikkate alınmıyor. Böylece 2023 yılı başında maaşın yüzde 71’ine karşılık gelen memur emekli aylığı şu anda maaşın yüzde 41’ine geriledi. İlave ödeme temmuz ayında memur maaş artışı oranında artacak. Ancak bu artış yine emekli aylıklarına yansımayacak.

"Temmuz'da memurları ve memur emeklilerini resmi enflasyondan düşük zam ile daha düşük oranlı emekli aylığı bekliyor."

"Temmuz'da memurları ve memur emeklilerini resmi enflasyondan düşük zam ile daha düşük oranlı emekli aylığı bekliyor."
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