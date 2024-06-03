Beklenen Temmuz Zammı Gelmeyebilir: Milyonlarca Emekli ve Memur İçin Enflasyonla Gelen Zam Tehlikesi Ne?

Hükümet ve AK Parti yetkilileri asgari ücrette temmuzda artış olmayacağı konusunda çok net! Ekonomi yönetimi ve Merkez Bankasının görüşü de bu yönde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı da 'asgari ücreti artırmama koalisyonunun' sözcüsü gibi. Bilindiği gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonunu toplantıya çağırma yetkisi bakanda.

Türk-İş’e göre 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması (açlık sınırı) Mayıs ayında 19 bin liraya yaklaştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını temsil eden Türk-İş de asgari ücretin artırılması konusunda pek istekli değil. Kendi açıkladıkları verilerin bile gereğini yapmıyorlar.