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Şimşek: "Enflasyonda En Kötüsü Geride Kaldı"

Şimşek: "Enflasyonda En Kötüsü Geride Kaldı"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.06.2024 - 10:53

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyenin bu ay görüldüğünü belirtti.

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Bakan Şimşek, enflasyon verilerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek, enflasyon verilerini değerlendirdi.

TÜİK, mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK, mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Detayları burada.

X (Twitter) üzerinden değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, "En kötüsü geride kaldı. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz." dedi.

X (Twitter) üzerinden değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, "En kötüsü geride kaldı. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz." dedi.

İşte Şimşek'in sosyal medyada yaptığı paylaşımdaki değerlendirmesi:

İşte Şimşek'in sosyal medyada yaptığı paylaşımdaki değerlendirmesi:
twitter.com

Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50’nin altına gerileyecek.

Dezenflasyon öngören piyasa yıllık enflasyonu 12 ay sonra yüzde 33,2, 24 ay sonra yüzde 21,3 bekliyor. Önümüzdeki dönemde beklentiler hedeflerimize daha da yakınsayacak. 

Mali disiplini güçlendirerek dezenflasyon sürecine verdiğimiz destek artarak devam edecek.

Fiyat istikrarına ulaşmak sabır ve zaman gerektiriyor, hedefimize ulaşmakta kararlıyız.

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