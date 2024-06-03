Şimşek: "Enflasyonda En Kötüsü Geride Kaldı"
Şimşek: "Enflasyonda En Kötüsü Geride Kaldı"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyenin bu ay görüldüğünü belirtti.
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Bakan Şimşek, enflasyon verilerini değerlendirdi.
TÜİK, mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı.
X (Twitter) üzerinden değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, "En kötüsü geride kaldı. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz." dedi.
İşte Şimşek'in sosyal medyada yaptığı paylaşımdaki değerlendirmesi:
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