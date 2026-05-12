Mayıs 2026 Lexus Fiyat Listesi! İşte Lexus ES, RX, RZ, LBX, NX ve LS Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
12.05.2026 - 10:19

Toyota’nın lüks segmentteki temsilcisi ve 1989’dan bu yana dünya çapında prestijin simgesi olan Lexus, 2026 yılı Mayıs ayına özel güncel fiyat listesini ve yeni nesil hibrit SUV modellerindeki avantajlarını duyurdu. Yıllardır Amerika’nın en çok satan lüks markaları arasında zirvede yer alan Lexus, Toyota’nın efsanevi dayanıklılığını yüksek konfor ve el işçiliği (Takumi) ile birleştirerek Türkiye pazarındaki iddiasını artırıyor. Peki, Lexus ES, RX, RZ, LBX, NX, LM ve LS modellerinin Mayıs 2026 fiyatları ne kadar oldu? 

İşte Lexus'un Mayıs ayına özel güncel rakamları.

Lexus Fiyat Listesi

Lexus, Mayıs ayı itibarıyla özellikle SUV ve hibrit odaklı modellerinde sunduğu fiyat güncellemeleriyle dikkat çekiyor. Markanın şehir içi lüksü yeniden tanımlayan en yeni üyesi LBX Hybrid, Nisan ayındaki ufak güncellemenin ardından Mayıs ayında da 3.150.000 TL’den başlayan fiyatıyla sınıfındaki en güçlü seçeneklerden biri olmaya devam ediyor.

Uyarı: Aşağıda yer alan fiyatlar Lexus tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatları'dır. Markanın resmi internet sitesinde yer alan bu fiyatlar; dönemsel kampanyalara, seçilen donanım seviyelerine, renk farklarına ve ödeme yöntemlerine göre değişkenlik gösterebilir. 

Lexus LBX Hybrid Fiyat Listesi Mayıs 2026

LBX Hybrid Tavsiye Edilen 2026 MY Anahtar Teslim Fiyatı: 

  • LBX E-CVT 1490 cc - 3.150.000 TL

  • LBX Elegant E-CVT 1490 cc - 3.305.000 TL

  • LBX Emotion E-CVT 1490 cc - 3.385.000 TL 

  • LBX Relax E-CVT 1490 cc - 4.095.000 TL

  • LBX Cool E-CVT 1490 cc - 4.245.000 TL

LBX Hybrid Tavsiye Edilen 2025 MY Anahtar Teslim Fiyatı: 

  • LBX E-CVT 1490 cc - 3.005.000 TL

  • LBX Elegant E-CVT 1490 cc - 3.155.000 TL

Lexus NX Hybrid Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • NX 350h 4x4 Business Plus E-CVT 2487 cc - 7.615.000 TL 

  • NX 350h 4x4 Executive E-CVT 2487 cc - 8.515.000 TL 

  • NX 350h 4x4 Exclusive E-CVT 2487 cc - 9.000.000 TL

(Tavsiye Edilen 2026 MY Anahtar Teslim Fiyatı)

Lexus RX Hybrid Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • RX 350h AWD Executive E-CVT 2487 cc - 10.740.000 TL 

  • RX 350h AWD Exclusive E-CVT 2487 cc - 11.605.000 TL

(Tavsiye Edilen 2026 MY Anahtar Teslim Fiyatı)

Lexus RX Performans Hibrit Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • RX 500h AWD F Sport 6AT 2393 cc - (Model Yılı: 2026) - 12.525.000 TL

  • RX 500h AWD F Sport 6AT 2393 cc - (Model Yılı: 2025) - 11.665.000 TL

Lexus LM Hybrid Fiyat Listesi Mayıs 2026

LM Hybrid Tavsiye Edilen 2026 MY Anahtar Teslim Fiyatı

  • LM 350h 4 Koltuklu E-CVT 2487 cc - 19.965.000 TL 

  • LM 350h 7 Koltuklu E-CVT 2487 cc - 17.265.000 TL 

LM Hybrid Tavsiye Edilen 2025 MY Anahtar Teslim Fiyatı

  • LM 350h 4 Koltuklu E-CVT 2487 cc - 18.865.000 TL

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
