Mayıs 2026 SsangYong Fiyat Listesi! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.05.2026 - 18:21

Güney Kore'nin otomobil sektöründeki köklü temsilcisi SsangYong (KGM), 2026 yılı Mayıs ayında güncellenen fiyat listesini ve yeni nesil SUV modellerindeki avantajlı tekliflerini duyurdu. 1954 yılından bu yana güç, dayanıklılık ve arazi kabiliyetiyle özdeşleşen marka, yenilenen yüzüyle Türkiye pazarındaki yerini sağlamlaştırıyor. Yüksek performans standartlarını konforla birleştiren modeller, bu ay da SUV tutkunlarının ilk duraklarından biri olmaya aday.

Peki, SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand, Tivoli ve Korando modellerinin Mayıs 2026 fiyatları ne kadar oldu? İşte markanın Mayıs ayına özel güncel rakamları.

Kaynak: https://www.ssangyong.com.tr/
Mayıs 2026 SsangYong Fiyat Listesi

Güney Kore’nin teknoloji devi KGM, Mayıs ayına özel fiyat listesini 1 Mayıs itibarıyla resmiyet kazandırdı. Markanın modern tasarımı ve gelişmiş donanımıyla en çok tercih edilen modellerinden biri olan Actyon, Mayıs ayında 3.460.432 TL’den başlayan fiyatıyla otomobilseverlerin karşısına çıkıyor. Şehir içi pratikliğiyle öne çıkan Tivoli ve arazinin hakimi Torres modelleri ise 2026 model yılı avantajlarıyla listedeki yerini alıyor.

Uyarı: SsangYong (KGM) tarafından duyurulan 'Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyat Listesi' aşağıda yer almaktadır. Markanın resmi internet sitesinden alınan fiyatlar; aylık düzenlenen kampanyalara, sınırlı stok durumuna, ödeme alternatiflerine (peşin/kredili) ve seçilecek ekstra opsiyonel donanımlara göre değişiklik gösterebilir. 

Ssangyong Musso EV Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Musso EV 4x2 Elektrikli ( 2025 ) - 2.460.853 TL

  • Musso EV 4x2 Elektrikli (2026) (Uzaktan Erişim) - 2.460.853 TL

Ssangyong Torres EVX Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Torres EVX 4x2 Elektrikli Panoramik Cam Tavan (2026) (Uzaktan Erişim) - 2.487.269 TL

Ssangyong Actyon Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • KGM ACTYON 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 A/T (Panoramik Cam Tavan) (2025) - 3.460.432 TL

Ssangyong Torres Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • TORRES 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x2 (2025) - 2.795.432 TL

  • TORRES 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 (2025) - 2.960.432 TL

  • TORRES 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x2 (2026) - 2.945.432 TL

Ssangyong Musso Grand Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • MUSSO GRAND D2.2 4X2 A/T PLATINUM PLUS - (2025 GSR) - 1.915.662 TL

  • MUSSO GRAND D2.2 4X4 A/T PLATINUM PLUS - (2025 GSR) - 2.804.603 TL

Ssangyong Korando Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • KORANDO 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Platinum (2025) - 2.260.432 TL

  • KORANDO 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Platinum (2026) - 2.360.432 TL

Ssangyong Tivoli Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • TIVOLI 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Deluxe (2026) - 2.009.432 TL

Ssangyong Yeni Musso Grand Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • MUSSO GRAND D2.2 4X2 A/T - 1.915.662 TL

Elif ÇAMLIBEL
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
