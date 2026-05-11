article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Mayıs 2026 Ford Fiyat Listesi! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

Mayıs 2026 Ford Fiyat Listesi! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.05.2026 - 18:21

Otomotiv dünyasına yön veren Amerikalı üretici Ford, 2026 yılının Mayıs ayına özel güncellenen fiyat listesini ve yeni nesil mobilite çözümlerini duyurdu. 1903 yılında Henry Ford tarafından temelleri atılan marka, üstün mühendislik mirasını bugün Puma Gen-E ve Mustang Mach-E gibi tam elektrikli modelleriyle geleceğe taşıyor. Borsa İstanbul’un en değerli otomotiv şirketi olma ünvanını koruyan Ford; güç, konfor ve prestij arayan kullanıcılar için Mayıs ayında da geniş bir yelpaze sunuyor. Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier, Ranger ve Mustang Mach-E modellerinin Mayıs ayı fiyatları ne kadar oldu?

İşte Ford’un Mayıs ayına özel güncel rakamları.

Kaynak: https://www.ford.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ford Mayıs 2026 Güncel Fiyatları ve Öne Çıkanlar

Ford Mayıs 2026 Güncel Fiyatları ve Öne Çıkanlar

Ford, 9 Mayıs 2026 itibarıyla geçerli olan yeni 'Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatlarını' kamuoyuyla paylaştı. Markanın elektrikli dönüşümündeki en popüler temsilcilerinden biri olan Puma Gen-E, teknolojik donanımı ve sürüş menziliyle dikkat çekmeye devam ediyor. Mart ayında 2.055.300 TL etiketle satışa sunulan bu özel model, Mayıs ayı güncellemeleriyle birlikte 2.158.700 TL’den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

Uyarı: Aşağıda yer alan fiyatlar, Ford’un 'Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatları'dır ve markanın resmi internet sitesinde yayınlanan veriler baz alınmıştır. Ancak bu rakamlar; stok durumuna, Mayıs ayına özel ek kampanyalara, ödeme seçeneklerine (nakit/kredi) ve seçilecek ekstra opsiyonel donanımlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. 

Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Mayıs 2026

Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit - 2.131.500 TL 

  • ST-Line X SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit - 2.359.500 TL

Ford Kuga Fiyat Listesi Mayıs 2026

Ford Kuga Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Titanium SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 2.740.000 TL 

  • Active X SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 3.116.700 TL 

  • ST-Line X SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 3.404.200 TL

Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Mayıs 2026

Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Deluxe - 2.551.000 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Titanium - 3.038.400 TL

Ford Puma GEN-E Fiyat Listesi Mayıs 2026

Ford Puma GEN-E Fiyat Listesi Mayıs 2026
  • Premium SUV, 123KW, Otomatik, Elektrik - 2.158.700 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ford Yeni Journey Courier BEV Fiyat Listesi Mayıs 2026

Ford Yeni Journey Courier BEV Fiyat Listesi Mayıs 2026
  • Kombi, 100KW, Otomatik, Elektrik Titanium - 2.319.200 TL

Ford Focus Fiyat Listesi Mayıs 2026

Ford Focus Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium Stil - 2.720.500 TL

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X - 2.859.900 TL

(Model Yılı: 2025)

Ford Ranger Fiyat Listesi Mayıs 2026

Ford Ranger Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • XLT 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 3.969.000 TL

  • XLT 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Otomatik, Dizel - 4.247.700 TL 

  • Wildtrak 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 4.889.700 TL 

  • Wildtrak 4x4, 3.0L Ecoblue 240PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 5.715.900 TL 

  • Wildtrak X 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 5.431.300 TL

(Model Yılı: 2025)

Ford Capri Fiyat Listesi Mayıs 2026

Ford Capri Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Premium SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik - 3.164.300 TL 

  • Premium SUV, 250 KW AWD, Otomatik, Elektrik - 4.266.600 TL

Ford EXPLORER BEV Fiyat Listesi Mayıs 2026

Ford EXPLORER BEV Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Premium SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik - 2.421.100 TL

  • Premium SUV, 250 KW AWD, Otomatik, Elektrik - 4.155.500 TL

  • Select SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik - 2.133.900 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ford Puma ST Fiyat Listesi Mayıs 2026

Ford Puma ST Fiyat Listesi Mayıs 2026
  • ST SUV, 1.0L EcoBoost 160PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit - 2.732.100 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın