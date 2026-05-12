Mayıs 2026 Tesla Fiyat Listesi! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

2003 yılında Martin Eberhard ve Marc Tarpenning tarafından temelleri atılan ve bugün Elon Musk liderliğinde yoluna devam eden Tesla, Amerikan mühendisliğini dijital bir deneyimle birleştiriyor. Global çapta Model S, Model 3, Model X ve efsanevi Roadster modelleriyle tanınan marka, Türkiye’de resmi olarak Model Y ile hizmet vermeye devam ediyor.

Mayıs Ayına Özel Kritik Kampanya Uyarısı

Tesla, Mayıs ayında araç siparişi verecek kullanıcılar için çok önemli bir fırsat ve tarih sınırı duyurdu.

Önemli Tarih: En geç 21 Mayıs 2026 tarihine kadar ön talep gönderimi yapılan ve en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar teslim alınan araçlar için tek sefere mahsus olmak üzere Full Self-Driving (FSD) Kabiliyeti ve Geliştirilmiş Otopilot paketi satın alma hakkı sunulacak. Tahmini teslimat tarihi 30 Haziran 2026'dan sonraya sarkan taleplerde, hak sahipliği müşterinin aracı bir sonraki planlı teslimat tarihinde eksiksiz teslim alması koşuluna bağlıdır. Müşteriden kaynaklanan sebeplerle teslimatın gerçekleşmemesi durumunda paket kazanımı geçersiz sayılacaktır.

Uyarı: Aşağıdaki rakamlar Tesla’nın Mayıs 2026 dönemi için paylaştığı satış fiyatlarıdır. Ancak döviz kuru, vergi düzenlemeleri, seçilecek ek opsiyonlar ve dönemlik kampanyalara bağlı olarak fiyatların değişebileceğini hatırlatmak isteriz.