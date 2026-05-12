Mayıs 2026 Tesla Fiyat Listesi! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

Tesla Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 10:19

Elektrikli otomobil dünyasının küresel lideri Tesla, 2026 yılının Mayıs ayı için güncel fiyat listesini paylaştı. Türkiye otomobil pazarında elektrikli araç dönüşümüne öncülük eden Model Y, ileri sürüş teknolojileri ve çevreci performansıyla bu bahar da teknoloji tutkunlarının odağında. Özellikle 'Full Self-Driving' (Tam Otonom Sürüş) kabiliyeti ve gelişmiş otopilot seçenekleriyle dikkat çeken Tesla, Mayıs ayına özel sunduğu teslimat avantajlarıyla yeni bir dönem başlatıyor.

Peki, Tesla Model Y’nin Mayıs 2026 fiyatı ne kadar oldu? Tesla Model Y hangi teknik özelliklerle öne çıkıyor? İşte tüm detaylar.

Kaynak: https://www.tesla.com/
Tesla Fiyat Listesi: Mayıs 2026

2003 yılında Martin Eberhard ve Marc Tarpenning tarafından temelleri atılan ve bugün Elon Musk liderliğinde yoluna devam eden Tesla, Amerikan mühendisliğini dijital bir deneyimle birleştiriyor. Global çapta Model S, Model 3, Model X ve efsanevi Roadster modelleriyle tanınan marka, Türkiye’de resmi olarak Model Y ile hizmet vermeye devam ediyor.

Mayıs Ayına Özel Kritik Kampanya Uyarısı

Tesla, Mayıs ayında araç siparişi verecek kullanıcılar için çok önemli bir fırsat ve tarih sınırı duyurdu. 

Önemli Tarih: En geç 21 Mayıs 2026 tarihine kadar ön talep gönderimi yapılan ve en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar teslim alınan araçlar için tek sefere mahsus olmak üzere Full Self-Driving (FSD) Kabiliyeti ve Geliştirilmiş Otopilot paketi satın alma hakkı sunulacak.

Tahmini teslimat tarihi 30 Haziran 2026'dan sonraya sarkan taleplerde, hak sahipliği müşterinin aracı bir sonraki planlı teslimat tarihinde eksiksiz teslim alması koşuluna bağlıdır. Müşteriden kaynaklanan sebeplerle teslimatın gerçekleşmemesi durumunda paket kazanımı geçersiz sayılacaktır.

Uyarı: Aşağıdaki rakamlar Tesla’nın Mayıs 2026 dönemi için paylaştığı satış fiyatlarıdır. Ancak döviz kuru, vergi düzenlemeleri, seçilecek ek opsiyonlar ve dönemlik kampanyalara bağlı olarak fiyatların değişebileceğini hatırlatmak isteriz. 

Tesla Yeni Model Y Fiyat Listesi Mayıs 2026

Otopilot paketlerine göre değişiklik gösteren Tesla Model Y'nin arkadan çekiş, Long Range arkadan çekiş, Long Range dört çeker ve performans dört çeker otomobillerinin Mayıs ayı fiyat listelerini inceliyoruz: 

Full Self-Driving Kabiliyeti 

  • Model Y - Arkadan Çekiş - 3.493.954 TL

  • Model Y - Premium Long Range Arkadan Çekiş - 3.958.973 TL

  • Model Y - Premium Long Range Dört Çeker - 4.679.808 TL

  • Model Y - Performance Dört Çeker - 5.026.308 TL

Geliştirilmiş Otopilot 

  • Model Y - Arkadan Çekiş - 3.283.365 TL

  • Model Y - Premium Long Range Arkadan Çekiş - 3.748.384 TL

  • Model Y - Premium Long Range Dört Çeker - 4.442.046 TL

  • Model Y - Performance Dört Çeker - 4.788.546 TL

Standart Otopilot 

  • Model Y - Arkadan Çekiş - 2.474.985 TL

  • Model Y - Long Range Arkadan Çekiş - 3.534.000 TL

  • Model Y - Long Range Dört Çeker - 4.200.000 TL

  • Model Y - Performance Dört Çeker - 4.546.500 TL

Tesla Model Y'nin Özellikleri

2019 yılında tanıtılan ve 2022 yılında Euro NCAP tarafından kendi kategorisinde beş yıldızla ödüllendirilen Model Y, sadece bir otomobil değil, yürüyen bir bilgisayar olarak tanımlanıyor.

  • Performans: 396 beygir gücünde (291 kW) motoru ve 510 Nm torkuyla sınıfının en çevik modellerinden biridir.

  • Hız ve İvmelenme: 0’dan 100 km/saat hıza sadece 7,6 saniyede (Arkadan İtiş versiyonu) ulaşabilen Model Y, 217 km/saat (veya donanıma göre 201 km/saat) maksimum hıza çıkabiliyor.

  • Menzil ve Şarj: 500 km’yi aşan menzil seçenekleri ve Tesla’nın yaygın 'Supercharger' ağı sayesinde uzun yolculuklar artık çok daha zahmetsiz.

Güvenlik ve Konfor Donanımları:

  • Sürüş Destek Sistemleri: Kör nokta uyarı sistemi, şerit takip asistanı, yokuş kalkış desteği ve fren destek sistemi standart olarak sunulur.

  • Gelişmiş Güvenlik: Çoklu çarpışma frenlemesi, yaya sesli uyarı sistemi, yan hava yastıkları ve römork denge kontrolü ile maksimum koruma sağlar.

  • Otopilot: Standart olarak gelen otopilot, aracın şeridinde otomatik olarak direksiyon kırmasını, hızlanmasını ve fren yapmasını sağlar.

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
