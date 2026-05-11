Mayıs 2026 Volkswagen Fiyat Listesi! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
11.05.2026 - 18:21

Alman otomotiv endüstrisinin dev ismi Volkswagen, 2026 yılının Mayıs ayı için merakla beklenen fiyat listesini duyurdu. Geçtiğimiz yıl özellikle D segmentindeki SUV atağıyla pazar payını artıran marka; lüks, konfor ve Alman mühendisliğini bir araya getiren modelleriyle bu bahar da otomobilseverlerin ilk tercihi olmaya aday. Tamamen elektrikli ID.4 ve ID.7 modellerinin yanı sıra, aileye yeni katılan Tayron, Volkswagen’in 2026 vizyonunu satış merkezlerine taşıyor.

Peki; Volkswagen Golf, Polo, Tiguan, Tayron, Taigo, T-Roc, ID.4, ID.7 ve Passat modellerinin Mayıs 2026 fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel listenin tüm detayları.

Kaynak: https://binekarac.vw.com.tr/tr.html
Volkswagen Fiyat Listesi Mayıs 2026

Volkswagen, Mayıs ayı itibarıyla geçerli olan 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatlarını' güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı. Markanın SUV segmentindeki en yeni ve iddialı oyuncusu olan Yeni Tayron, Mayıs ayında 3.595.000 TL’den başlayan fiyatlarla prestij arayanların beğenisine sunuluyor. Şehir içi dinamizmiyle fark yaratan crossover modeli Taigo ise bu ay 2.122.000 TL’lik başlangıç fiyatıyla listedeki yerini aldı. 

Uyarı: Volkswagen tarafından belirlenen aşağıdaki fiyatlar, 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları'dır. Markanın resmi internet sitesinde yer alan bu rakamlar; dönemsel kampanyalar, özel ödeme yöntemleri (kredi/peşin), stok durumu ve seçilecek ekstra opsiyonel donanımlara göre değişiklik gösterebilir. 

Volkswagen T-Cross Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel Life - 2.230.000 TL 

  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Life - 2.630.000 TL 

  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Style - 2.786.000 TL 

  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line - 2.892.000 TL

Volkswagen Taigo Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 2.122.000 TL

  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life - 2.545.000 TL

  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style - 2.869.000 TL

  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line - 2.992.000 TL

  • Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style - 3.053.000 TL

  • Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line - 3.265.000 TL

Volkswagen Golf Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression - 2.214.000 TL

  • Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life - 2.773.000 TL

  • Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Style - 3.128.000 TL

  • Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style - 3.326.000 TL

  • Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line - 3.547.000 TL

Volkswagen Golf GTI Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Golf GTI 2.0 TSI 265 PS DSG GTI - 5.499.000 TL
Volkswagen Golf R Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Golf R 2.0 TSI 333 PS DSG R - 6.913.000 TL

Volkswagen Yeni T-Roc Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - 2.701.000 TL

  • Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Style - 3.247.000 TL 

  • Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - 3.353.000 TL

Volkswagen Tiguan Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - 3.335.000 TL

  • Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance - 4.288.000 TL

  • Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - 4.574.000 TL 

  • Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance - 6.131.000 TL 

  • Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line - 6.487.000 TL

Volkswagen Yeni Tayron Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - 3.595.000 TL 

  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Life - 3.692.000 TL 

  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance - 4.596.000 TL 

  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Elegance - 4.700.000 TL 

  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - 4.905.000 TL 

  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG R-Line - 5.004.000 TL

Volkswagen Passat Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression - 3.529.000 TL 

  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Business - 4.217.000 TL 

  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Elegance - 4.681.000 TL 

  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line - 4.811.000 TL 

  • Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance - 7.062.000 TL 

  • Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSG R-Line - 7.102.000 TL 

  • Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line - 7.230.000 TL

Volkswagen ID.4 Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • ID.4 125 kW 170 PS Otomatik Pure - Fiyat: 3.126.150 TL

(Model Yılı: 2025)

Volkswagen ID.7 Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • ID.7 210 kW 286 PS Otomatik Pro S - Fiyat: 4.415.150 TL

(Model Yılı: 2025)

Volkswagen Touareg Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik Elegance - Fiyat: 10.717.150 TL

  • Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik R-Line - Fiyat: 11.263.150 TL 

(Model Yılı: 2025)

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
