MasterChef'te Kaşık Sallanmasından Kirli Sepeti'nin İkinci Sezonuna Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
MasterChef'te Kaşık Sallanmasından Kirli Sepeti'nin İkinci Sezonuna Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
24 Ağustos Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını sizler için bir araya topladık. Hep birlikte bakalım bugün neler yaşanmış?
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Geçtiğimiz yıllarda Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına katılan Seyit Kont isimli yarışmacının aşırı şanssızlık içeren hikâyesi yıllar sonra sosyal medyada gündem oldu.
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MasterChef Türkiye'de her hafta yedeklerden bir kişi ana kadroya girerken, bu hafta kıyasıya süren mücadelede kazanan isim kim oldu?
MasterChef'in en sadık izleyicilerinden olan Demet Akalın, yarışmadaki favorisini sosyal medyada övmelere doyamadı.
Kuruluş Osman dizisinde 110 bölüm boyunca Malhun Hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy'un Kuruluş Osman'dan ayrılığı büyük yankı uyandırırken, başarılı oyuncunun rolüne geri dönüp dönmeyeceği belli oldu.
MasterChef'te her hafta yedek yarışmacılardan biri ana kadroya dahil olurken, yedeklerden birinin arkadaşı ana kadroya giren kişiyi ifşa etti.
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NOW ekranlarının sevilen dizisi Kirli Sepeti'nin 2. sezonu merakla beklenirken, iddialı diziden 2. sezon ilk tanıtım fragmanı geldi.
TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı 5. sezonuyla ekranlara dönerken, diziye sevilen bir kadın oyuncunun dahil olduğu ortaya çıktı.
Mimar Selim Bey son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri. Zira geçmişte tasarladığı evler şu sıralar hepimizin dikkatini üzerine çekiyor. Onedio olarak biz de Selim Bey'le bir video çektik. Kendisinden Türk dizilerindeki evleri tahmin etmesini istedik. Bakalım ne kadar başarılı olmuş, hep birlikte görelim.
Prens dizisinde karakteri boğazı kesilerek öldürülen Kürşat Demir her paylaşımıyla goygoy konusu oluyor. NOW'ın Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna dahil olan oyuncu bu sefer Prens dizisi üzerinden esprili tepkilere maruz kaldı. Gelin Kürşat Demir'in paylaşımının ardından gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
MasterChef Türkiye'nin 24 Ağustos Cumartesi akşamki programında haftanın son eleme adayı belli oldu. MasterChef'in son eleme adayı kim? Kaşık kime sallandı?
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