Mimar Selim Bey'in Türk Dizilerinin Hangi Evde Çekildiğini Tahmin Edişini Mutlaka Görmelisiniz!

Mimar Selim Bey son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri. Zira geçmişte tasarladığı evler şu sıralar hepimizin dikkatini üzerine çekiyor. Onedio olarak biz de Selim Bey'le bir video çektik. Kendisinden Türk dizilerindeki evleri tahmin etmesini istedik. Bakalım ne kadar başarılı olmuş, hep birlikte görelim.