Mimar Selim Bey'in Türk Dizilerinin Hangi Evde Çekildiğini Tahmin Edişini Mutlaka Görmelisiniz!
Mimar Selim Bey'in Türk Dizilerinin Hangi Evde Çekildiğini Tahmin Edişini Mutlaka Görmelisiniz!
Mimar Selim Bey son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri. Zira geçmişte tasarladığı evler şu sıralar hepimizin dikkatini üzerine çekiyor. Onedio olarak biz de Selim Bey'le bir video çektik. Kendisinden Türk dizilerindeki evleri tahmin etmesini istedik. Bakalım ne kadar başarılı olmuş, hep birlikte görelim.
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Bir dönemin reyting rekorları kıran programı Evim Şahane'yi bilmeyen yoktur aranızda. Programın sempatik mimarı Selim Bey yıllardır evleri tasarlamış, yaptığı her tasarım izleyicilerin diline dolanmıştı.
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Hatta şu sıralar sosyal medya aleminde geçmişte yaptığı tasarımlarla epey bi' konuşuluyor. Tasarladığı evlere yaptığı dokunuşlar kimi zaman yaratıcı olsa da pek çok insana 'travmatik' geliyor.
Madem bu kadar çok konuşuluyor, biz de Onedio olarak onunla kısa ve eğlenceli bir video çekelim dedik! Video ekibimiz Selim Bey'e birbirinden ikonik Türk dizilerindeki evleri sordu.
Mimar Selim Bey sorulan her soruyu doğru bilmiş mi, gelin hep birlikte izleyip görelim.
Siz Mimar Selim Bey'in tasarımlarını nasıl buluyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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