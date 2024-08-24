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Kaşık Çıktı Ortaya! MasterChef Türkiye'de Haftanın Son Eleme Adayı Belli Oldu

Kaşık Çıktı Ortaya! MasterChef Türkiye'de Haftanın Son Eleme Adayı Belli Oldu

MasterChef Türkiye
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
25.08.2024 - 00:35

MasterChef Türkiye'nin 24 Ağustos Cumartesi akşamki programında haftanın son eleme adayı belli oldu. MasterChef'in son eleme adayı kim? Yarışmada neler yaşandı? Detaylar içerikte!

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MasterChef Türkiye'de artık üçüncü haftanın sonlarındayız. Hafta boyunca mavi ve kırmızı takıma ayrılan yarışmacılar hem takımca hem de bireysel olarak kıyasıya rekabet etmişlerdi.

MasterChef Türkiye'de artık üçüncü haftanın sonlarındayız. Hafta boyunca mavi ve kırmızı takıma ayrılan yarışmacılar hem takımca hem de bireysel olarak kıyasıya rekabet etmişlerdi.

Üçüncü hafta yapılan yarışmalarda Nevzat, Ümmühan, Zübeyde, Çağlar, Ayşe ve Alper eleme potasına girmişti.

Üçüncü hafta yapılan yarışmalarda Nevzat, Ümmühan, Zübeyde, Çağlar, Ayşe ve Alper eleme potasına girmişti.

24 Ağustos Cumartesi akşamı yayınlanan programda ise yarışmacılar haftanın son eleme adayı olmamak için mücadele etti. Programın ilk etabında şefler yarışmacılardan Filet Mignon yapmalarını istedi.

24 Ağustos Cumartesi akşamı yayınlanan programda ise yarışmacılar haftanın son eleme adayı olmamak için mücadele etti. Programın ilk etabında şefler yarışmacılardan Filet Mignon yapmalarını istedi.

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin değerlendirmesinin ardından en iyi tabakları çıkaranlar Beril, Nigar, Kerem, Beyza, Zeynep ve Şirin oldu.

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin değerlendirmesinin ardından en iyi tabakları çıkaranlar Beril, Nigar, Kerem, Beyza, Zeynep ve Şirin oldu.

Semih, Eda, Hakan, Muratcan, Emre, Ezgi ve Kaan bir sonraki tura kaldı. Şefler yarışmanın yaratıcılık etabı bölümünde yarışmacılardan 'rezene' ile tabak çıkarmalarını istedi.

Semih, Eda, Hakan, Muratcan, Emre, Ezgi ve Kaan bir sonraki tura kaldı. Şefler yarışmanın yaratıcılık etabı bölümünde yarışmacılardan 'rezene' ile tabak çıkarmalarını istedi.
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Etabın değerlendirme aşamasında ise çok ilginç anlar yaşandı. Somer Şef neredeyse Muratcan'ın yemeğine kaşık atıyordu ancak diğer şeflerin aksini söylemesinin üzerine son anda vazgeçti.

Etabın değerlendirme aşamasında ise çok ilginç anlar yaşandı. Somer Şef neredeyse Muratcan'ın yemeğine kaşık atıyordu ancak diğer şeflerin aksini söylemesinin üzerine son anda vazgeçti.

Etabın sonunda Ezgi ve Hakan kaldı. Ancak tabağında istenmeyen ürün çıktığı için potaya giren yarışmacı Ezgi oldu. Böylelikle eleme potasına giren 7. isim Ezgi oldu.

Etabın sonunda Ezgi ve Hakan kaldı. Ancak tabağında istenmeyen ürün çıktığı için potaya giren yarışmacı Ezgi oldu. Böylelikle eleme potasına giren 7. isim Ezgi oldu.

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