Yeni Sezon Gümbür Gümbür: Gönül Dağı Kadrosuna Bomba Oyuncu Transferi!
Yeni Sezon Gümbür Gümbür: Gönül Dağı Kadrosuna Bomba Oyuncu Transferi!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/o...
TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı 5. sezonuyla ekranlara dönerken, diziye sevilen bir kadın oyuncunun dahil olduğu ortaya çıktı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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TRT 1'in 4 sezondur devam eden dizisi Gönül Dağı, 5. sezon onayı alarak izleyicileri çok sevindirmişti.
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Başrollerin bu sezon da devam ettiği Gönül Dağı 5. sezonu final sezonu olarak ekrana gelirken, kadrodaya yeni eklenen oyuncular heyecan yaratmaya devam ediyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre sevilen bir kadın oyuncu Gönül Dağı'nın kadrosuna "Şoför Kiraz" karakteriyle dahil oldu.
O isim ise Öykü Gürman!
Öykü Gürman yeni sezonda Gedelli'ye taşınan Kiraz karakteriyle karşımıza çıkacak.
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