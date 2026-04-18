article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Mansur Yavaş "Artık Zamanı Geldi" Diyerek Resti Çekti!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.04.2026 - 16:39

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlara tepki gösterdi. Tüm belediye başkanlarının tedirgin olduğunu söyleyen Yavaş, “Sayın Genel Başkanımız İspanya'dan döndükten sonra oturup bu konuşma konuyu konuşmanın zamanı geldi' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mansur Yavaş’tan CHP’li belediyelere düzenlenen operasyonlara tepki gösterdi.

CHP’li belediyelere yönelik gerçekleştirilen operasyonlara bir yenisi eklendi. İstanbul’da Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel gözaltına alındı. 

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Sosyal Demokrasi Derneği, eski Ankara Belediye Başkanı Ali Dinçer anısına Etimesgut 100. Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde '1. Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri' etkinliğinde açıklamalarda bulundu. 

CHP’li belediyelere tepki gösteren Mansur Yavaş, “'Her partide bu olabilir. Önemli olan buna bakış açısı söz konusu. Şu ana kadar CHP'li belediye başkanlarından operasyona uğrayan, tutuklanan çok insan olmasına rağmen başka partilerden özellikle iktidar partisinden aynı muameleye maruz kalan hiç kimseyi görmedik. Bu da işte bizim Türkiye'deki yargıya olan güveni maalesef sarsıyor. Bu iyilik değil, topluma kötülüktür” dedi.

“Bunu seyredemeyiz, konuşmanın zamanı geldi.”

Mansur Yavaş, tepkisine şu sözlerle devam etti:

“Hukuk askıya alındı ve inanılmaz bir şekilde her gün bir operasyonla uyanıyoruz. Ben yalnız burada şöyle bir öneri getirmek istiyorum. Biz bunu seyredemeyiz. Yani bütün belediye başkanlarımız artık tedirgin. Haksız, hukuksuz bir uygulamaya bir iftiraya maruz kalacağı endişesiyle yaşadığı gibi troll grupları da önüne gelen belediye başkanına şimdi sıra sende gibi tehdit vari şeylere başladılar, konuşmalara başladılar. Bu bütün arkadaşlarımızın çalışma şevkini kırıyor.

Topluca bir şekilde Sayın Genel Başkanımız İspanya'dan döndükten sonra oturup bu konuşma konuyu konuşmanın zamanı geldi. Topluca bir karar almamız ve bu kararı tüm dünyaya duyurmamız gerekiyor.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
4
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın