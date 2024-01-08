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Mangalcılar Buna Sevinecek: Cipslerin Çıra Gibi Yanabildiğini Keşfeden Fenomen

Mangalcılar Buna Sevinecek: Cipslerin Çıra Gibi Yanabildiğini Keşfeden Fenomen

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 14:48

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Mangalcılar bu olaya çok sevinecekler... 

⚠ UYARI: SAKIN EVDE DENEMEYİN!

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Mustafa Kamil Çekiç isimli fenomen, cipslerin çıra gibi yanabildiğini keşfetti. O anları da Instagram'dan paylaşan fenomenin paylaşımı gündem oldu.

Mustafa Kamil Çekiç isimli fenomen, cipslerin çıra gibi yanabildiğini keşfetti. O anları da Instagram'dan paylaşan fenomenin paylaşımı gündem oldu.

Mustafa Kamil Çekiç, kameranın önünde iddiasını kanıtlarken, alev alan cipslerin de çok uzun süre yanabildiğini belirtti.

Mustafa Kamil Çekiç, kameranın önünde iddiasını kanıtlarken, alev alan cipslerin de çok uzun süre yanabildiğini belirtti.

İşte o video: 👇 ⚠⚠ ⚠ UYARI: SAKIN EVDE DENEMEYİN! ⚠ ⚠ ⚠

Mustafa Kamil Çekiç kendisine inanmayanlar için bir başka video daha paylaştı: 👇

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