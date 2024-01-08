Mangalcılar Buna Sevinecek: Cipslerin Çıra Gibi Yanabildiğini Keşfeden Fenomen

Mangalcılar bu olaya çok sevinecekler...
⚠ UYARI: SAKIN EVDE DENEMEYİN!
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Mustafa Kamil Çekiç isimli fenomen, cipslerin çıra gibi yanabildiğini keşfetti. O anları da Instagram'dan paylaşan fenomenin paylaşımı gündem oldu.
Mustafa Kamil Çekiç, kameranın önünde iddiasını kanıtlarken, alev alan cipslerin de çok uzun süre yanabildiğini belirtti.
İşte o video: 👇 ⚠⚠ ⚠ UYARI: SAKIN EVDE DENEMEYİN! ⚠ ⚠ ⚠
Mustafa Kamil Çekiç kendisine inanmayanlar için bir başka video daha paylaştı: 👇
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