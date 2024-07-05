Malta'daki Pakistanlı Bir Taksi Şoförü Türkiye'ye Kaçak Yollardan Girdiğini Açıkladı

Malta'da taksicilik yapan bir Pakistanlı, 2013 yılında Türkiye'ye kaçak yollardan geldiğini açıkladı. Pakistanlı'nın konuşması sosyal medyada gündem oldu.
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Önce Pakistan'dan yasadışı yollarla İran'a geçtiğini, ordan Türkiye'ye geldiği zorlu bir yolculuk gerçekleştirdiğini söyledi.
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2013 yılında Türkiye'ye geldiğinde polisin kendisini tutuklamadığını ve kardeş olduğumuzu söyleyerek ülkeye aldığını açıkladı.
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