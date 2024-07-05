Malta'daki Pakistanlı Bir Taksi Şoförü Türkiye'ye Kaçak Yollardan Girdiğini Açıkladı

Sokak Röportajı Sırasında İki Ayrı Görüşte Olan Vatandaşlar Tartıştı: “Askeriyeye Başörtülü Giremiyorduk”

Kendisine Yapılan Tezahüratları “Yapma Diğer Arkadaşlara Ayıp Olur” Diyerek Durduran Güler Alkışları Topladı