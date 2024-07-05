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Malta'daki Pakistanlı Bir Taksi Şoförü Türkiye'ye Kaçak Yollardan Girdiğini Açıkladı

Malta'daki Pakistanlı Bir Taksi Şoförü Türkiye'ye Kaçak Yollardan Girdiğini Açıkladı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 17:50

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Malta'da taksicilik yapan bir Pakistanlı, 2013 yılında Türkiye'ye kaçak yollardan geldiğini açıkladı. Pakistanlı'nın konuşması sosyal medyada gündem oldu.

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Önce Pakistan'dan yasadışı yollarla İran'a geçtiğini, ordan Türkiye'ye geldiği zorlu bir yolculuk gerçekleştirdiğini söyledi.

Önce Pakistan'dan yasadışı yollarla İran'a geçtiğini, ordan Türkiye'ye geldiği zorlu bir yolculuk gerçekleştirdiğini söyledi.

2013 yılında Türkiye'ye geldiğinde polisin kendisini tutuklamadığını ve kardeş olduğumuzu söyleyerek ülkeye aldığını açıkladı.

2013 yılında Türkiye'ye geldiğinde polisin kendisini tutuklamadığını ve kardeş olduğumuzu söyleyerek ülkeye aldığını açıkladı.

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