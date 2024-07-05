Bir Sosyal Medya Kullanıcısı, Evli Erkeklere Tepki Gösterdi: "Mesaj Kutum Evlin Adamlarla Dolu"

Sosyal medya kullanıcısı bir genç kız, kendisine mesaj atan evli erkeklerden rahatsız olduğunu belirten bir video yayınladı.
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Mesaj kutusunun evli erkeklerde dolu olduğunu belirten genç kız, bu durumun ahlaksızca olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.
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Evli erkeklerle ilişki yaşayan veya yaşamayı düşünen hemcinslerine de bu durumun doğru olmadığı yönünde tavsiyeler verdi.
Videonun tamamı için:
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