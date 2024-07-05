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Bir Sosyal Medya Kullanıcısı, Evli Erkeklere Tepki Gösterdi: "Mesaj Kutum Evlin Adamlarla Dolu"

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı, Evli Erkeklere Tepki Gösterdi: "Mesaj Kutum Evlin Adamlarla Dolu"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 17:10 Son Güncelleme: 05.07.2024 - 17:11

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Sosyal medya kullanıcısı bir genç kız, kendisine mesaj atan evli erkeklerden rahatsız olduğunu belirten bir video yayınladı.

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Mesaj kutusunun evli erkeklerde dolu olduğunu belirten genç kız, bu durumun ahlaksızca olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

Mesaj kutusunun evli erkeklerde dolu olduğunu belirten genç kız, bu durumun ahlaksızca olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

Evli erkeklerle ilişki yaşayan veya yaşamayı düşünen hemcinslerine de bu durumun doğru olmadığı yönünde tavsiyeler verdi.

Evli erkeklerle ilişki yaşayan veya yaşamayı düşünen hemcinslerine de bu durumun doğru olmadığı yönünde tavsiyeler verdi.

Videonun tamamı için:

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