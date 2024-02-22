Mahsur Kaldığı Dereden Kendisini Kurtaran İnsana Sevgi Gösteren Köpeği İzlerken Yumuşacık Olacaksınız

İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan olayda, sokak köpeğinin derede mahsur kaldığını gören bir kişi köpeği merdiven yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı.
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Köpeğin kurtarılma anı ve köpeğin kendisini kurtaran kişiye sevgi gösterisinde bulunması güvenlik kameralarına yansıdı.
Köpek, kendisini kurtaran Feyyaz Engin isimli vatandaşa sevgi gösterisinde bulunup bir süre yanından ayrılmadı.
İşte o anlar: 👇
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Vefalı yavrum.. hachiko filmini hatırlattı..:(
Benim neden hemen gözlerim doluyor 🙂
En güzel videolardan biri kıyamam ya çok güzel 🥰