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Mahsur Kaldığı Dereden Kendisini Kurtaran İnsana Sevgi Gösteren Köpeği İzlerken Yumuşacık Olacaksınız

Mahsur Kaldığı Dereden Kendisini Kurtaran İnsana Sevgi Gösteren Köpeği İzlerken Yumuşacık Olacaksınız

Köpek
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 17:39

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İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan olayda, sokak köpeğinin derede mahsur kaldığını gören bir kişi köpeği merdiven yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı.

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Köpeğin kurtarılma anı ve köpeğin kendisini kurtaran kişiye sevgi gösterisinde bulunması güvenlik kameralarına yansıdı.

Köpeğin kurtarılma anı ve köpeğin kendisini kurtaran kişiye sevgi gösterisinde bulunması güvenlik kameralarına yansıdı.

Köpek, kendisini kurtaran Feyyaz Engin isimli vatandaşa sevgi gösterisinde bulunup bir süre yanından ayrılmadı.

Köpek, kendisini kurtaran Feyyaz Engin isimli vatandaşa sevgi gösterisinde bulunup bir süre yanından ayrılmadı.

İşte o anlar: 👇

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Nuray

Vefalı yavrum.. hachiko filmini hatırlattı..:(

..

Benim neden hemen gözlerim doluyor 🙂

selver.94.06

En güzel videolardan biri kıyamam ya çok güzel 🥰