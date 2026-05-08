Mahkemeden Emsal Karar: Sınavdan Düşük Not Alan Öğrenci Okulunu Dava Etti! Davayı Kazandı Notu Değişti

Yapılan titiz incelemede, Sedanur Kaya’nın sınavda verdiği cevaplar ile aynı sınıftaki diğer öğrencilerin yanıtları karşılaştırıldı. İnceleme sonucunda çarpıcı bir detay gün yüzüne çıktı; başka bir öğrencinin tam puan aldığı soruya Kaya’nın aynı cevabı vermesine rağmen sıfır puan aldığı tespit edildi. Bilirkişi raporu, taraflı değerlendirmeyi net bir şekilde ortaya koyarak öğrencinin gerçek notunun 40 değil, 62 olması gerektiğini mahkemeye sundu. Üniversite yönetiminin rapora karşı yaptığı itirazlar mahkeme tarafından reddedilirken, yargı öğrencinin lehine karar vererek notun düzeltilmesine hükmetti. Adalet arayışından vazgeçmeyen Kaya, bu kararla birlikte mezuniyetinin önündeki en büyük engeli aşarak diplomasını alacağı günü beklemeye başladı.