Mahkemeden Emsal Karar: Sınavdan Düşük Not Alan Öğrenci Okulunu Dava Etti! Davayı Kazandı Notu Değişti

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.05.2026 - 09:10

Balıkesir Üniversitesi'nde eğitim gören bir öğrenci, sınav notunun kasıtlı olarak düşük girildiği iddiasıyla başlattığı hukuk mücadelesinden zaferle ayrıldı. Mahkeme tarafından atanan bilirkişinin yaptığı inceleme, öğrencinin sınav kağıdındaki cevapların diğer öğrencilerle benzer olmasına rağmen puanlanmadığını ortaya koydu. 40 olan notu yargı kararıyla 62'ye yükselen genç kadın, şimdi mezuniyet sevincini yaşamaya hazırlanıyor.

Kaynak: Rojbin Hayrullahoğlu / NTV

Balıkesir Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nde eğitimini sürdüren Sedanur Kaya, akademik hayatında karşılaştığı haksızlığı mahkeme salonuna taşıyarak emsal bir başarıya imza attı.

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi dersinin bütünleme sınavından beklediğinin çok altında bir not almasıyla başlayan süreç, eğitim dünyasında geniş yankı uyandıran bir yargı kararıyla sonuçlandı. Sınav sonuçları açıklandığında 40 aldığını gören 28 yaşındaki Kaya, bu sonucun gerçeği yansıtmadığını ve kendisine karşı taraflı bir tutum sergilendiğini savunarak önce okul yönetimine başvurdu. Fakülte dekanlığından gelen 'maddi hata yoktur' yanıtı üzerine pes etmeyen öğrenci, avukatı aracılığıyla konuyu idari yargıya taşıyarak üniversite yönetiminden şikayetçi oldu.

Dava sürecinde mahkeme, sınav kağıdının objektif kriterlerle değerlendirilip değerlendirilmediğini belirlemek amacıyla uzman bir bilirkişi heyeti görevlendirdi.

Yapılan titiz incelemede, Sedanur Kaya’nın sınavda verdiği cevaplar ile aynı sınıftaki diğer öğrencilerin yanıtları karşılaştırıldı. İnceleme sonucunda çarpıcı bir detay gün yüzüne çıktı; başka bir öğrencinin tam puan aldığı soruya Kaya’nın aynı cevabı vermesine rağmen sıfır puan aldığı tespit edildi. Bilirkişi raporu, taraflı değerlendirmeyi net bir şekilde ortaya koyarak öğrencinin gerçek notunun 40 değil, 62 olması gerektiğini mahkemeye sundu. Üniversite yönetiminin rapora karşı yaptığı itirazlar mahkeme tarafından reddedilirken, yargı öğrencinin lehine karar vererek notun düzeltilmesine hükmetti. Adalet arayışından vazgeçmeyen Kaya, bu kararla birlikte mezuniyetinin önündeki en büyük engeli aşarak diplomasını alacağı günü beklemeye başladı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
