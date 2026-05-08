Mahkemeden Emsal Karar: Sınavdan Düşük Not Alan Öğrenci Okulunu Dava Etti! Davayı Kazandı Notu Değişti
Balıkesir Üniversitesi'nde eğitim gören bir öğrenci, sınav notunun kasıtlı olarak düşük girildiği iddiasıyla başlattığı hukuk mücadelesinden zaferle ayrıldı. Mahkeme tarafından atanan bilirkişinin yaptığı inceleme, öğrencinin sınav kağıdındaki cevapların diğer öğrencilerle benzer olmasına rağmen puanlanmadığını ortaya koydu. 40 olan notu yargı kararıyla 62'ye yükselen genç kadın, şimdi mezuniyet sevincini yaşamaya hazırlanıyor.
Balıkesir Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nde eğitimini sürdüren Sedanur Kaya, akademik hayatında karşılaştığı haksızlığı mahkeme salonuna taşıyarak emsal bir başarıya imza attı.
Dava sürecinde mahkeme, sınav kağıdının objektif kriterlerle değerlendirilip değerlendirilmediğini belirlemek amacıyla uzman bir bilirkişi heyeti görevlendirdi.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
