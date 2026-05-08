Türkiye Siyasetinde Tarihi Değişiklik Kararı: Belediye Başkanı, CHP’den İstifa Edip AKP’ye Katılıyor

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.05.2026 - 07:59

Türkiye siyasetinde günlerdir konuşulan iddia resmiyet kazandı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP’den istifa ederek AKP’ye kararı aldığını açıkladı. Kararının arkasında herhangi bir baskı ya da soruşturma olmadığını söyleyen Köksal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve destek mesajı aldığını ifade etti. Köksal’ın rozetinin Salı günü yapılacak genişletilmiş il başkanları toplantısında takılması bekleniyor.

Türkiye’de günlerdir siyaset kulislerinde konuşulan iddialar gerçeğe dönüştü.

Burcu Köksal, günlerdir kamuoyunda tartışılan parti değişikliği iddialarına ilişkin sessizliğini bozdu. CHP’den istifa ederek AKP’ye katılacağını açıklayan Köksal, tartışmalara noktayı koydu.

Gazeteci Barış Yarkadaş, Burcu Köksal’ın konuya ilişkin ilk açıklamalarını kamuoyuyla paylaştı. Yarkadaş’ın aktardığına göre Köksal, “Evet ben bir karar verdim. Salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AKP’ye katılıyorum” dedi.

Başkan Burcu Köksal, AKP’ye geçiş kararının arkasında herhangi bir baskı ya da tehdit bulunmadığını belirterek, “Bu kararın arkasında herhangi bir tehdit ya da baskı yoktur. Hakkımda herhangi bir soruşturma da bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Burcu Köksal ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü de açıkladı.

Aktarılan bilgilere göre Burcu Köksal, “Sayın Cumhurbaşkanı ile dün yarım saatten fazla bir süre görüştüm. Sayın Cumhurbaşkanı bana bazı anket çalışmalarından bahsetti ve ankette kişisel uyumun çok yüksek olduğunu gösterdi” dedi.

Köksal’ın açıklamalarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Parti olarak biz senin arkandayız. Eleştiriler seni etkilemesin. Sen hizmetlerine devam et. Biz sana parti olarak her türlü katkıyı sunacağız ve arkanda duracağız” ifadelerini kullandığı belirtildi. Burcu Köksal’ın AKP’ye katılımının, Salı günü yapılacak genişletilmiş il başkanları toplantısında resmileşmesi bekleniyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
