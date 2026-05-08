Türkiye Siyasetinde Tarihi Değişiklik Kararı: Belediye Başkanı, CHP’den İstifa Edip AKP’ye Katılıyor

Aktarılan bilgilere göre Burcu Köksal, “Sayın Cumhurbaşkanı ile dün yarım saatten fazla bir süre görüştüm. Sayın Cumhurbaşkanı bana bazı anket çalışmalarından bahsetti ve ankette kişisel uyumun çok yüksek olduğunu gösterdi” dedi.

Köksal’ın açıklamalarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Parti olarak biz senin arkandayız. Eleştiriler seni etkilemesin. Sen hizmetlerine devam et. Biz sana parti olarak her türlü katkıyı sunacağız ve arkanda duracağız” ifadelerini kullandığı belirtildi. Burcu Köksal’ın AKP’ye katılımının, Salı günü yapılacak genişletilmiş il başkanları toplantısında resmileşmesi bekleniyor.