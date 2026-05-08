article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sokak Lambalarının Altında 'Ölüm Çemberi' Oluşturup Saatlerce Dönüyorlar!

Sokak Lambalarının Altında 'Ölüm Çemberi' Oluşturup Saatlerce Dönüyorlar!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.05.2026 - 08:33

Japonya’da yapılan yeni bir araştırma, kıyı bölgelerindeki yapay ışıkların deniz ekosistemini nasıl bozduğunu çarpıcı bir örnekle ortaya koydu. Sokak lambalarının altında toplanan küçük deniz canlılarının, ışığın etkisiyle yönlerini kaybederek saatlerce daire çizdiği ve avcılar için kolay hedef haline geldiği belirlendi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Japonya'da gerçekleştirilen ve Ecology and Evolution dergisinde paylaşılan bilimsel çalışma, kıyı şeridindeki gece aydınlatmalarının su altı yaşamı üzerindeki ürkütücü bir etkisini deşifre etti.

Japonya'da gerçekleştirilen ve Ecology and Evolution dergisinde paylaşılan bilimsel çalışma, kıyı şeridindeki gece aydınlatmalarının su altı yaşamı üzerindeki ürkütücü bir etkisini deşifre etti.

Limanlarda kullanılan sokak lambaları, deniz piresi olarak bilinen küçük canlıların doğal yaşam döngüsünü adeta birer tuzağa dönüştürüyor. Bilim insanlarının gözlemlerine göre, beyaz LED ışıkların su yüzeyine vurduğu noktalarda toplanan binlerce amfipod, dışarı çıkamadıkları bir döngüye girerek saatlerce daireler çiziyor.

Bu durumun temelinde, yapay ışıkların canlıların milyonlarca yıldır kullandığı doğal yön bulma mekanizmalarını bozması yatıyor. Normal şartlarda zifiri karanlıkta hareket etmeye alışkın olan bu küçük türler, güçlü ışık hüzmesiyle karşılaştıklarında rotalarını kaybederek aynı noktada hapsoluyor. Uzmanlar tarafından 'ölüm çemberi' olarak adlandırılan bu dairesel hareket, canlıların hem hayati enerjilerini hızla tüketmelerine neden oluyor hem de onları kaçınılmaz bir tehlikeyle yüz yüze bırakıyor.

Kıyı şeridindeki bu ışık yoğunluğu, deniz pirelerini avcılar için korunmasız birer 'açık büfeye' dönüştürmüş durumda. Karanlıkta geniş alanlara yayılarak gizlenen bu canlılar, ışık altında bir araya toplanınca çevrelerindeki balıkların dikkatinden kaçamıyor. Hareket yeteneklerini yitirerek aynı hizada dönüp duran deniz pireleri, bu tuzağın içinde avlanarak ekosistemdeki dengenin sarsılmasına yol açıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın