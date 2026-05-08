Sokak Lambalarının Altında 'Ölüm Çemberi' Oluşturup Saatlerce Dönüyorlar!

Limanlarda kullanılan sokak lambaları, deniz piresi olarak bilinen küçük canlıların doğal yaşam döngüsünü adeta birer tuzağa dönüştürüyor. Bilim insanlarının gözlemlerine göre, beyaz LED ışıkların su yüzeyine vurduğu noktalarda toplanan binlerce amfipod, dışarı çıkamadıkları bir döngüye girerek saatlerce daireler çiziyor.

Bu durumun temelinde, yapay ışıkların canlıların milyonlarca yıldır kullandığı doğal yön bulma mekanizmalarını bozması yatıyor. Normal şartlarda zifiri karanlıkta hareket etmeye alışkın olan bu küçük türler, güçlü ışık hüzmesiyle karşılaştıklarında rotalarını kaybederek aynı noktada hapsoluyor. Uzmanlar tarafından 'ölüm çemberi' olarak adlandırılan bu dairesel hareket, canlıların hem hayati enerjilerini hızla tüketmelerine neden oluyor hem de onları kaçınılmaz bir tehlikeyle yüz yüze bırakıyor.

Kıyı şeridindeki bu ışık yoğunluğu, deniz pirelerini avcılar için korunmasız birer 'açık büfeye' dönüştürmüş durumda. Karanlıkta geniş alanlara yayılarak gizlenen bu canlılar, ışık altında bir araya toplanınca çevrelerindeki balıkların dikkatinden kaçamıyor. Hareket yeteneklerini yitirerek aynı hizada dönüp duran deniz pireleri, bu tuzağın içinde avlanarak ekosistemdeki dengenin sarsılmasına yol açıyor.