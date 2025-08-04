Lunaparkta Gondola Binerken Dinlenecek Şarkılar

Lunaparkların vazgeçilmezi gondollardır. Yüksek kavisle ileri geri sallanan ve saniyeler geçtikçe de adeta gökyüzüne kadar uçuran gondollar adrenalin sevenler için belki de en masum araçlardan biridir. Yükseklik korkusu olanların izlemekte bile zorlandığı gondol kimisi için büyük eğlence kaynağıdır. Özellikle gondol sevenler bilir ki en arkada oturmak o adrenalin ve heyecanın tadını daha da artırır. E gondola binmenin bir de müzik adabı var. Gondol müzikleri özellikle o heyecanı ve hareketliliği artıracak remikslenmiş Türkçe poptan seçilir. TikTok'ta bir kullanıcı 'dünyanın en gondol şarkısı'nı paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O videoyu buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sadece gondol binerken dinlenecek şarkılar...
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Metallica - Memory Remains tabii ki 🤘🏼😁
Azer bülbül- çoğu gitti azı kaldı…