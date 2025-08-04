onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Lunaparkta Gondola Binerken Dinlenecek Şarkılar

Lunaparkta Gondola Binerken Dinlenecek Şarkılar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.08.2025 - 17:18

İçerik Devam Ediyor

Lunaparkların vazgeçilmezi gondollardır. Yüksek kavisle ileri geri sallanan ve saniyeler geçtikçe de adeta gökyüzüne kadar uçuran gondollar adrenalin sevenler için belki de en masum araçlardan biridir. Yükseklik korkusu olanların izlemekte bile zorlandığı gondol kimisi için büyük eğlence kaynağıdır. Özellikle gondol sevenler bilir ki en arkada oturmak o adrenalin ve heyecanın tadını daha da artırır. E gondola binmenin bir de müzik adabı var. Gondol müzikleri özellikle o heyecanı ve hareketliliği artıracak remikslenmiş Türkçe poptan seçilir. TikTok'ta bir kullanıcı 'dünyanın en gondol şarkısı'nı paylaştı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

O videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Sadece gondol binerken dinlenecek şarkılar...

Sadece gondol binerken dinlenecek şarkılar...

TikTok'ta '@orhanazor' isimli kullanıcı 'Sizin en gondol dediğiniz şarkı ne?' diye takipçilerine sordu. Kullanıcının bu sorusuna güldüren yorumlar ve şarkı önerileri geldi. Hadi gelin hep birlikte o yorumlara bakalım:

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Arwen

Metallica - Memory Remains tabii ki 🤘🏼😁

ömer

Azer bülbül- çoğu gitti azı kaldı…