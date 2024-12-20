"Lubunca" Nereden Geliyor? İstanbul'dan Queer Kültürüne Uzanan Bir Dil Yolculuğu

Lubunca ne demek? @alekskonusuyor isimli içerik üreticisi, takipçileri için anlattı. İstanbul’da ortaya çıkan bu dil, başlangıçta trans bireyler tarafından kullanılırken, zamanla eşcinsel topluluğunun da benimsediği bir dil haline geldi. Çingeneceden türediği bilinen Lubunca, başlangıçta güvenlik amacıyla kullanılıyordu, ancak günümüzde queer kültürünün önemli bir parçası.