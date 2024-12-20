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"Lubunca" Nereden Geliyor? İstanbul'dan Queer Kültürüne Uzanan Bir Dil Yolculuğu

"Lubunca" Nereden Geliyor? İstanbul'dan Queer Kültürüne Uzanan Bir Dil Yolculuğu

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
20.12.2024 - 13:44

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Lubunca ne demek? @alekskonusuyor isimli içerik üreticisi, takipçileri için anlattı. İstanbul’da ortaya çıkan bu dil, başlangıçta trans bireyler tarafından kullanılırken, zamanla eşcinsel topluluğunun da benimsediği bir dil haline geldi. Çingeneceden türediği bilinen Lubunca, başlangıçta güvenlik amacıyla kullanılıyordu, ancak günümüzde queer kültürünün önemli bir parçası.

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Özellikle İstanbul’daki Ülker Sokak gibi bölgelerde popüler olan Lubunca, Türkçe kelimelere eklenen özel eklerle sürdürülüyor. "Güno", "aşko" ve "erko" gibi kelimeler, bu dilin günümüzdeki örneklerinden.

Özellikle İstanbul’daki Ülker Sokak gibi bölgelerde popüler olan Lubunca, Türkçe kelimelere eklenen özel eklerle sürdürülüyor. "Güno", "aşko" ve "erko" gibi kelimeler, bu dilin günümüzdeki örneklerinden.

Lubunca'nın kökenlerinde Çingenece, Rumca, Ermenice gibi dillerin etkisi bulunuyor. Bunun nedeni ise LGBTQ+ bireylerin tarihsel olarak dışlanmış azınlıklarla birlikte yaşamış olmaları ve dolayısıyla bu dillerden kelimeler almış olmaları.

Lubunca'nın kökenlerinde Çingenece, Rumca, Ermenice gibi dillerin etkisi bulunuyor. Bunun nedeni ise LGBTQ+ bireylerin tarihsel olarak dışlanmış azınlıklarla birlikte yaşamış olmaları ve dolayısıyla bu dillerden kelimeler almış olmaları.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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