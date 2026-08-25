Seni Çöpe Atacağım Poşete Yazık: En İyi Serdar Ortaç Şarkısını Seçiyoruz!

Kabul edelim Serdar Ortaç'ın her şarkısı ayrı güzel... Ama bazıları var ki yıllar geçse de hala dilimizde, aklımızda ve kalbimizde! Bu sefer oylarınızla Serdar Ortaç'ın en iyi şarkısını seçiyoruz. Hazırsak hadi başlayalım!