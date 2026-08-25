Seni Çöpe Atacağım Poşete Yazık: En İyi Serdar Ortaç Şarkısını Seçiyoruz!
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Kabul edelim Serdar Ortaç'ın her şarkısı ayrı güzel... Ama bazıları var ki yıllar geçse de hala dilimizde, aklımızda ve kalbimizde! Bu sefer oylarınızla Serdar Ortaç'ın en iyi şarkısını seçiyoruz. Hazırsak hadi başlayalım!
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Zor bir soru biliyoruz ama... En iyi Serdar Ortaç şarkısı hangisi?
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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