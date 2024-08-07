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Küfür Eden Ajda Pekkan'dan Baş Örtülü Wanda Nara'ya 7 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz

Küfür Eden Ajda Pekkan'dan Baş Örtülü Wanda Nara'ya 7 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 00:39

'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇

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Türkiye’de akşam saatlerinde, çocukların çevrimiçi oyun oyun oynadığı Roblox mahkeme kararıyla erişime kapanmıştı hatırlarsanız. Instagram'dan sonra Roblox'un kapatılmasına bir tepki de ünlü şarkıcı Gülben Ergen'den geldi.

Türkiye’de akşam saatlerinde, çocukların çevrimiçi oyun oyun oynadığı Roblox mahkeme kararıyla erişime kapanmıştı hatırlarsanız. Instagram'dan sonra Roblox'un kapatılmasına bir tepki de ünlü şarkıcı Gülben Ergen'den geldi.

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Gazete Magazin muhabirleri tarafından Alaçatı sokaklarında görüntülenen Özcan Deniz'in korumalarıyla beraber muhabirlerden koşarak kaçtığı anlar gündem oldu...

Gazete Magazin muhabirleri tarafından Alaçatı sokaklarında görüntülenen Özcan Deniz'in korumalarıyla beraber muhabirlerden koşarak kaçtığı anlar gündem oldu...

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Şimdilerde Icardi ile ayrılık aşamasında olan Wanda Nara son paylaşımıyla yine sosyal medyada gündem oldu!

Şimdilerde Icardi ile ayrılık aşamasında olan Wanda Nara son paylaşımıyla yine sosyal medyada gündem oldu!

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Ajda Pekkan'ın dün geceki Harbiye konserinde protokolde oturan bir gurubun şarkının yarısında kalkıp gitmesi gündeme geldi. Giden gruba çok sinirlenen Ajda Pekkan'ın sinirlerine hakim olamadığı anlar ise gündem oldu.

Ajda Pekkan'ın dün geceki Harbiye konserinde protokolde oturan bir gurubun şarkının yarısında kalkıp gitmesi gündeme geldi. Giden gruba çok sinirlenen Ajda Pekkan'ın sinirlerine hakim olamadığı anlar ise gündem oldu.

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Password programında, Şebnem Bozoklu'nun biricik arkadaşını övgülere boğduğu anlarda Enis Arıkan'ın attığı bakış akıllara sadece Ezgi Mola'yla bitmek bilmeyen küslüğünü getirdi! E editçiler durur mu? Yine kalbimiz kırıldı, yine içten içe yeter dedik...

Password programında, Şebnem Bozoklu'nun biricik arkadaşını övgülere boğduğu anlarda Enis Arıkan'ın attığı bakış akıllara sadece Ezgi Mola'yla bitmek bilmeyen küslüğünü getirdi! E editçiler durur mu? Yine kalbimiz kırıldı, yine içten içe yeter dedik...

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Instagram yasağına rağmen yıl yıl bikinili pozlarını derleyen Defne Samyeli'nin son paylaşımı "41 kere maşallah" dedirtti.

Instagram yasağına rağmen yıl yıl bikinili pozlarını derleyen Defne Samyeli'nin son paylaşımı "41 kere maşallah" dedirtti.

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Cezaevinden tahliye olduktan sonra, kız kardeşi Dilan Polat çıkana kadar sosyal medyada olmak istemediğini söyleyen ve inzivaya çekilen Sıla Doğu'dan ilk paylaşım geçtiğimiz saatlerde geldi. Sıla Doğu, Dilan Polat'ın kızı, yeğeni Nilda'yla hasret pozu paylaştı.

Cezaevinden tahliye olduktan sonra, kız kardeşi Dilan Polat çıkana kadar sosyal medyada olmak istemediğini söyleyen ve inzivaya çekilen Sıla Doğu'dan ilk paylaşım geçtiğimiz saatlerde geldi. Sıla Doğu, Dilan Polat'ın kızı, yeğeni Nilda'yla hasret pozu paylaştı.

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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın atış kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcımız Yusuf Dikeç'in ikonik pozu sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Tüm dünyaya adını duyuran Dikeç'in silah pozunu vermekten geri durmayan isimlerden biri de Cem Yılmaz oldu.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın atış kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcımız Yusuf Dikeç'in ikonik pozu sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Tüm dünyaya adını duyuran Dikeç'in silah pozunu vermekten geri durmayan isimlerden biri de Cem Yılmaz oldu.

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Tatilin keyfini çıkarmaya devam eden Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinin son paylaşımı "gittikçe daha çok yakışıyorlar" dedirtti.

Tatilin keyfini çıkarmaya devam eden Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinin son paylaşımı "gittikçe daha çok yakışıyorlar" dedirtti.

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Geçtiğimiz günlerde adına düzenlenen "Saygı1" konseriyle gündeme gelen ünlü rapçi Ceza'nın son hali Cennet Mahallesi karakterlerinden 'Rüstem'e benzetildi.

Geçtiğimiz günlerde adına düzenlenen "Saygı1" konseriyle gündeme gelen ünlü rapçi Ceza'nın son hali Cennet Mahallesi karakterlerinden 'Rüstem'e benzetildi.

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