Köyünde Komşusunun İneğini Doğurtan Kadın: "Vejetaryen Olmaya Karar Verdim"

Köyde sıradan bir gününü kameraya almayı planlayan bir kadın, komşusunun ineğinin doğumunu fark edince hayatının en anlamlı anlarından birine tanıklık etti. İneğin doğum yaparken zorlandığını gören kadın, yardım etmeye karar verdi ve o anları kameraya aldı. Video, TikTok kullanıcısı @gokcecett tarafından paylaşıldı.
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Kadın, zorlukla dünyaya getirdiği sevimli buzağının doğumunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.
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"Buzağının ebesi olduktan sonra o an vejetaryen olmaya karar verdim" diyen kadın, izleyenleri hem şaşırttı hem de duygulandırdı.
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