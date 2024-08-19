Kore’nin Hijyen ve Pratiklik Konusunda Yüzyıl Ötede Yaşadığı Anlara Siz de İmreneceksiniz

Kore’den paylaşılan görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Hayatı öylesine pratikleştirmişlerdi ki, izleyenlerin imrenmemesi elde değildi. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?
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Örneğin birçok kişinin temas etmesi sebebiyle hijyeni tartışılacak olan asansör düğmesi kendiliğinden temizleniyordu.
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Aynı şekilde kalabalık ortamlarda kullanılan birçok şeyin dezenfekte ediliyor olması insanın içini oldukça rahatlatan bir durumdu.
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