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Kore’nin Hijyen ve Pratiklik Konusunda Yüzyıl Ötede Yaşadığı Anlara Siz de İmreneceksiniz

Kore’nin Hijyen ve Pratiklik Konusunda Yüzyıl Ötede Yaşadığı Anlara Siz de İmreneceksiniz

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 13:33

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Kore’den paylaşılan görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Hayatı öylesine pratikleştirmişlerdi ki, izleyenlerin imrenmemesi elde değildi. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?

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Örneğin birçok kişinin temas etmesi sebebiyle hijyeni tartışılacak olan asansör düğmesi kendiliğinden temizleniyordu.

Örneğin birçok kişinin temas etmesi sebebiyle hijyeni tartışılacak olan asansör düğmesi kendiliğinden temizleniyordu.

Aynı şekilde kalabalık ortamlarda kullanılan birçok şeyin dezenfekte ediliyor olması insanın içini oldukça rahatlatan bir durumdu.

Aynı şekilde kalabalık ortamlarda kullanılan birçok şeyin dezenfekte ediliyor olması insanın içini oldukça rahatlatan bir durumdu.

İşte detaylar 👇

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