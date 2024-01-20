Konut Satışlarında Büyük Düşüş Yaşandı! Son 9 Yılın En Düşük Satış Rakamları Dikkat Çekti

2023 yılında, konut satışları önceki yıla kıyasla %17,5 oranında düşüş göstererek 1 milyon 225 bin 926'ya geriledi. Bu verilere göre, 2014 yılından bu yana Türkiye'de konut satışlarının en az olduğu yıl 2023 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, konut satışlarında en büyük paya sahip olan il İstanbul oldu.

İstanbul, 198 bin 739 konut satışı ile toplam konut satışlarının %16,2'sini oluşturdu.

İstanbul'u, 114 bin 432 konut satışı ve %9,3'lük pay ile Ankara takip etti.

İzmir ise 65 bin 465 konut satışı ve %5,3'lük pay ile üçüncü sıradaki yerini aldı.

Diğer yandan, konut satış sayısının en düşük olduğu iller 426 konut ile Ardahan, 501 konut ile Hakkari ve 970 konut ile Tunceli olarak belirlendi.