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Konut Satışlarında Büyük Düşüş Yaşandı! Son 9 Yılın En Düşük Satış Rakamları Dikkat Çekti

Konut Satışlarında Büyük Düşüş Yaşandı! Son 9 Yılın En Düşük Satış Rakamları Dikkat Çekti

Konut
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
20.01.2024 - 11:53 Son Güncelleme: 20.01.2024 - 11:57

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2023 verilerini yayımladı. Buna göre, konut satışlarında son yılların en düşük performansı dikkat çekti. Türkiye genelinde 2023 yılında %17,5 düşüşle 1 milyon 225 bin 926 konut satıldı. Böylece 2014 yılından bu yana en düşük yıllık konut satışı gerçekleşmiş oldu. İpotekli konut satışlarında yüzde 72 oranında düşüş yaşanırken, yabancılara 35 bin 5 konut satıldı. 

İşte, detaylar...

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Son dokuz yılın en düşük performansı: Türkiye genelinde 2023 yılında %17,5 düşüşle 1 milyon 225 bin 926 konut satıldı.

Son dokuz yılın en düşük performansı: Türkiye genelinde 2023 yılında %17,5 düşüşle 1 milyon 225 bin 926 konut satıldı.

2023 yılında, konut satışları önceki yıla kıyasla %17,5 oranında düşüş göstererek 1 milyon 225 bin 926'ya geriledi. Bu verilere göre, 2014 yılından bu yana Türkiye'de konut satışlarının en az olduğu yıl 2023 oldu. 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, konut satışlarında en büyük paya sahip olan il İstanbul oldu. 

  • İstanbul, 198 bin 739 konut satışı ile toplam konut satışlarının %16,2'sini oluşturdu. 

  • İstanbul'u, 114 bin 432 konut satışı ve %9,3'lük pay ile Ankara takip etti. 

  • İzmir ise 65 bin 465 konut satışı ve %5,3'lük pay ile üçüncü sıradaki yerini aldı. 

Diğer yandan, konut satış sayısının en düşük olduğu iller 426 konut ile Ardahan, 501 konut ile Hakkari ve 970 konut ile Tunceli olarak belirlendi.

Yılın son ayı olan Aralık'ta da benzer bir tablo dikkat çekti: Türkiye genelinde Aralık ayında 138 bin 577 konut satıldı.

Yılın son ayı olan Aralık'ta da benzer bir tablo dikkat çekti: Türkiye genelinde Aralık ayında 138 bin 577 konut satıldı.

Aralık ayında Türkiye genelindeki konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %33,4'lük bir düşüş yaşadı, toplamda 138 bin 577 adet konut el değiştirdi.

Konut satışlarında en yüksek paya sahip olan İstanbul, 23 bin 714 adet konut satışı ve %17,1'lik bir pay ile liderliğini korudu. 

  • İstanbul'u, 11 bin 458 konut satışı ve %8,3'lük pay ile Ankara takip etti. 

  • Üçüncü sırada ise 7 bin 166 konut satışı ve %5,2'lik pay ile İzmir yer aldı. 

  • Konut satışlarının en düşük olduğu il ise sadece 65 konut satışı ile Hakkari oldu.

İpotekli konut satışlarında yüzde 72 oranın düşüş yaşandı!

İpotekli konut satışlarında yüzde 72 oranın düşüş yaşandı!

Türkiye'nin konut piyasasında ipotekli satışlar Aralık ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %72,3'lük bir düşüş yaşadı ve toplamda 6 bin 042 konut satıldı. 2023 yılının tamamında ise ipotekli konut satışları, bir önceki yıla oranla %36,6 azalarak 177.748'e düştü. 

Aralık ayında gerçekleşen toplam konut satışları içerisinde ipotekli satışların payı %4,4 iken, 2023 yılı genelinde bu oran %14,5 olarak kaydedildi.

  • Aralık ayında gerçekleşen ipotekli konut satışlarının 1.831'i, 2023 yılı boyunca yapılan ipotekli satışların ise 53.455'i ilk el satış olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre diğer satış türleri sonucunda 132 bin 535 konut el değiştirdi.

TÜİK verilerine göre diğer satış türleri sonucunda 132 bin 535 konut el değiştirdi.

Aralık ayında Türkiye genelindeki konut satışları, önceki yılın aynı dönemine kıyasla %28,8'lik bir düşüşle 132.535'e geriledi. 2023 yılında ise konut satışları, bir önceki yıla oranla %13,0 azalarak 1.048.178 oldu. 

Toplam konut satışları içerisinde 'diğer' kategorisindeki satışların payı, Aralık ayında %95,6, 2023 yılında ise %85,5 oldu. İşte, diğer konut verileri... 👇

İlk el konut satış sayısında yüzde 34,2'lik bir düşüş yaşandı!

İlk el konut satış sayısında yüzde 34,2'lik bir düşüş yaşandı!

Aralık ayında Türkiye genelinde gerçekleşen ilk el konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %34,2'lik bir düşüş göstererek 51 bin 243 adet olarak kaydedildi. Bu durum, konut sektöründeki genel eğilimleri de etkileyerek 2023 yılında ilk el konut satışlarının bir önceki yıla göre %17,5 oranında azalmasına neden oldu ve bu satışların toplamını 379 bin 542'ye düşürdü. 

İlk el konut satışlarının toplam konut satışları içindeki payı ise Aralık ayında %37,0, 2023 yılı genelinde ise %31,0 olarak belirlendi.

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İkinci el konut satışlarında ise 87 bin 334 konut el değiştirdi!

İkinci el konut satışlarında ise 87 bin 334 konut el değiştirdi!

Aralık ayında Türkiye çapında gerçekleşen ikinci el konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %32,9'luk bir düşüşle 87 bin 334'e geriledi. Bu düşüş trendi, 2023 yılında da devam etti ve ikinci el konut satışları, bir önceki yıla oranla %17,5 azalarak 846 bin 384 adet olarak kaydedildi. 

Aralık ayında toplam konut satışları içerisinde ikinci el konut satışlarının payı %63,0 olurken, 2023 yılı genelinde bu oran %69,0'a yükseldi.

2023 yılında yabancılara 35 bin 5 adet konut satıldı!

2023 yılında yabancılara 35 bin 5 adet konut satıldı!

2023 yılı, yabancı yatırımcılar için Türkiye'deki konut pazarında bir düşüş yılı oldu. Önceki yıla kıyasla yabancılara yapılan konut satışları %48,1 oranında azalarak 35.005'e geriledi. Bu düşüş, 2023 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payının %2,9'a düşmesine yol açtı.

  • Yabancı yatırımcıların Türkiye'deki konut pazarında en çok tercih ettiği şehir, 12.702 konut satışı ile Antalya oldu. 

  • Antalya'nın ardından İstanbul, 11.229 konut satışı ile ikinci sırayı aldı. 

  • Üçüncü sıradaki şehir ise 3.016 konut satışı ile Mersin oldu.

Yabancılara yalnızca Aralık ayında 2 bin 64 konut satışı gerçekleştirildi!

Yabancılara yalnızca Aralık ayında 2 bin 64 konut satışı gerçekleştirildi!

2023 yılının Aralık ayında, yabancı yatırımcılara yapılan konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %67,7'lik bir düşüş göstererek 2 bin 64 adede geriledi. Bu dönemde gerçekleşen toplam konut satışları içerisinde yabancılara yapılan satışların payı ise sadece %1,5 oldu. 

Yabancı yatırımcılara en çok konut satışı gerçekleştiren şehir 796 adetle yine İstanbul oldu. Yıl geneline benzer bir tablo ile İstanbul'u, 609 konut satışı ile Antalya ve 230 konut satışı ile Mersin takip etti.

Yine aynı verilere göre 2023 yılında en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.

Yine aynı verilere göre 2023 yılında en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.

2023 yılında, Rusya Federasyonu'ndan gelen vatandaşlar Türkiye'deki konut piyasasına büyük bir ilgi gösterdi ve toplamda 10.560 konut satın aldılar. Bu alımların ardından sıralamada İran vatandaşları 4.272 konut ile ikinci, Irak vatandaşları ise 1.917 konut ile üçüncü sırada yer aldı.

Yılın son ayı olan Aralık'ta da Rusya Federasyonu vatandaşlarının Türkiye'deki konutlara olan ilgisi devam etti ve bu ayda 527 konut satın alındı. Bu alımların ardından İran vatandaşları 205 konut ile, Ukrayna vatandaşları ise 113 konut ile sıralamada yer aldı.

2023 yılında Türkiye'deki konut alımlarına bakıldığında, kadınların ve erkeklerin konut sahibi olma oranları arasında da belirgin bir fark olduğu görüldü.

2023 yılında Türkiye'deki konut alımlarına bakıldığında, kadınların ve erkeklerin konut sahibi olma oranları arasında da belirgin bir fark olduğu görüldü.

Toplam konut alımlarının %32,8'ini kadınlar gerçekleştirirken, bu oran erkeklerde %56,3'e çıktı. Bu oranların dışında kalan %1,6'lık kısım ise kadın ve erkeklerin ortaklaşa gerçekleştirdiği konut alımlarını temsil ediyor.

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