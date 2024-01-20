Konut Satışlarında Büyük Düşüş Yaşandı! Son 9 Yılın En Düşük Satış Rakamları Dikkat Çekti
Konut Satışlarında Büyük Düşüş Yaşandı! Son 9 Yılın En Düşük Satış Rakamları Dikkat Çekti
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2023 verilerini yayımladı. Buna göre, konut satışlarında son yılların en düşük performansı dikkat çekti. Türkiye genelinde 2023 yılında %17,5 düşüşle 1 milyon 225 bin 926 konut satıldı. Böylece 2014 yılından bu yana en düşük yıllık konut satışı gerçekleşmiş oldu. İpotekli konut satışlarında yüzde 72 oranında düşüş yaşanırken, yabancılara 35 bin 5 konut satıldı.
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son dokuz yılın en düşük performansı: Türkiye genelinde 2023 yılında %17,5 düşüşle 1 milyon 225 bin 926 konut satıldı.
Yılın son ayı olan Aralık'ta da benzer bir tablo dikkat çekti: Türkiye genelinde Aralık ayında 138 bin 577 konut satıldı.
İpotekli konut satışlarında yüzde 72 oranın düşüş yaşandı!
TÜİK verilerine göre diğer satış türleri sonucunda 132 bin 535 konut el değiştirdi.
İlk el konut satış sayısında yüzde 34,2'lik bir düşüş yaşandı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
İkinci el konut satışlarında ise 87 bin 334 konut el değiştirdi!
2023 yılında yabancılara 35 bin 5 adet konut satıldı!
Yabancılara yalnızca Aralık ayında 2 bin 64 konut satışı gerçekleştirildi!
Yine aynı verilere göre 2023 yılında en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.
2023 yılında Türkiye'deki konut alımlarına bakıldığında, kadınların ve erkeklerin konut sahibi olma oranları arasında da belirgin bir fark olduğu görüldü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda