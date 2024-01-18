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SGK'da Bütçe Açığı Artıyor mu? Açıktaki 4 Aylık Artışın 30 Milyarı Geçtiği İddia Edildi!

SGK'da Bütçe Açığı Artıyor mu? Açıktaki 4 Aylık Artışın 30 Milyarı Geçtiği İddia Edildi!

SGK
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
18.01.2024 - 18:57

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 2023 yılına ilişkin verileri açıklandı. Buna göre Ocak-Ekim 2023 dönemine ait devlet katkıları dahil toplam gelirin 1 trilyon 719 milyar 75 milyon TL olduğu öğrenildi. BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre Sosyal Güvenlik Kurumu'nun on aylık toplam açığı 42 milyar 601 milyon TL olarak hesaplandı. 

İşte, detaylar...

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Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Ocak-Ekim 2023 dönemine ait toplam geliri belli oldu!

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Ocak-Ekim 2023 dönemine ait toplam geliri belli oldu!

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), Ocak-Ekim 2023 dönemindeki gelirinin 260 milyar 731 milyon TL'si devlet katkılarından oluşuyor. Kurumun 10 aylık toplam gelirinin ise 1 trilyon 719 milyar 75 milyon TL olduğu ifade ediliyor. Bu verilere göre kurumun bütçe açığı olduğu iddia edildi. Haberde, bütçe açığını kapatmak için SGK'ya bütçe transferi yapıldığına ilişkin bilgiler de yer aldı.

SGK'nın gelir gider dengesine bakıldığında kurumun 10 aylık toplam açığının 42 milyar 601 milyon TL olarak hesaplandığı iddia edildi.

SGK'nın gelir gider dengesine bakıldığında kurumun 10 aylık toplam açığının 42 milyar 601 milyon TL olarak hesaplandığı iddia edildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 2023’in ilk yarısındaki toplam açığı 9 milyar 643 milyon TL olan SGK’nın bütçe açığı, dört ayda 30 milyar TL'den fazla artarak 42 milyar 601 milyon TL'ye ulaştı.

Haberde, SGK'nın 2002 ila 2023 dönemlerindeki bazı yıllara göre bütçe açığı şu şekilde sıralandı

Haberde, SGK'nın 2002 ila 2023 dönemlerindeki bazı yıllara göre bütçe açığı şu şekilde sıralandı

SGK'nın 67 milyar 469 milyon 343 TL açıkla 2020 yılında, son yılların en yüksek açığını verdiği bildirildi. İşte, yıllara göre bazı veriler: 

  • 2002: 7,9 milyar TL

  • 2007: 25 milyar TL

  • 2012: 17,2 milyar TL

  • 2017: 24,1 milyar TL

  • 2022: 39,7 milyar TL

  • 2023 (Ocak-Ekim): 42,6 milyar TL

Açığın kapatılması maksadıyla SGK'ya bütçeden transfer yapıldığına da işaret edildi.

Açığın kapatılması maksadıyla SGK'ya bütçeden transfer yapıldığına da işaret edildi.

SGK'ya bütçeden yapıldığı belirtilen transferin tutarının ise Ocak-Ekim 2023 döneminde 660,6 milyar TL olduğu belirtildi.

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