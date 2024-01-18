SGK'da Bütçe Açığı Artıyor mu? Açıktaki 4 Aylık Artışın 30 Milyarı Geçtiği İddia Edildi!
SGK'da Bütçe Açığı Artıyor mu? Açıktaki 4 Aylık Artışın 30 Milyarı Geçtiği İddia Edildi!
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 2023 yılına ilişkin verileri açıklandı. Buna göre Ocak-Ekim 2023 dönemine ait devlet katkıları dahil toplam gelirin 1 trilyon 719 milyar 75 milyon TL olduğu öğrenildi. BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre Sosyal Güvenlik Kurumu'nun on aylık toplam açığı 42 milyar 601 milyon TL olarak hesaplandı.
İşte, detaylar...
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Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Ocak-Ekim 2023 dönemine ait toplam geliri belli oldu!
SGK'nın gelir gider dengesine bakıldığında kurumun 10 aylık toplam açığının 42 milyar 601 milyon TL olarak hesaplandığı iddia edildi.
Haberde, SGK'nın 2002 ila 2023 dönemlerindeki bazı yıllara göre bütçe açığı şu şekilde sıralandı
Açığın kapatılması maksadıyla SGK'ya bütçeden transfer yapıldığına da işaret edildi.
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