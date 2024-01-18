SGK'da Bütçe Açığı Artıyor mu? Açıktaki 4 Aylık Artışın 30 Milyarı Geçtiği İddia Edildi!

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), Ocak-Ekim 2023 dönemindeki gelirinin 260 milyar 731 milyon TL'si devlet katkılarından oluşuyor. Kurumun 10 aylık toplam gelirinin ise 1 trilyon 719 milyar 75 milyon TL olduğu ifade ediliyor. Bu verilere göre kurumun bütçe açığı olduğu iddia edildi. Haberde, bütçe açığını kapatmak için SGK'ya bütçe transferi yapıldığına ilişkin bilgiler de yer aldı.