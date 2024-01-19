TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Dolar Kuru İçin Beklenti Yükseldi! Enflasyon Beklentisi Yüzde 42 Oldu
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Dolar Kuru İçin Beklenti Yükseldi! Enflasyon Beklentisi Yüzde 42 Oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 'Piyasa Katılımcıları Beklenti Anketi' yayımlandı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlanan ve sonuçları katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilen 2024 yılı Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,04 olarak belirlendi. Dolar beklentisi ise 40 TL'yi buldu.
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