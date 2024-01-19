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TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Dolar Kuru İçin Beklenti Yükseldi! Enflasyon Beklentisi Yüzde 42 Oldu

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Dolar Kuru İçin Beklenti Yükseldi! Enflasyon Beklentisi Yüzde 42 Oldu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
19.01.2024 - 11:42 Son Güncelleme: 19.01.2024 - 11:49

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 'Piyasa Katılımcıları Beklenti Anketi' yayımlandı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlanan ve sonuçları katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilen 2024 yılı Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,04 olarak belirlendi. Dolar beklentisi ise 40 TL'yi buldu. 

İşte, detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, 68 katılımcı tarafından yanıtlandı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, 68 katılımcı tarafından yanıtlandı!

TCMB Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 42,04 oldu. Yıl sonu Dolar/ TL beklentisi ise 40 TL olarak açıklandı. 

Anket, finans sektöründen 52 (bankalardan 29, banka dışı finansal sektörden 23 katılımcı) ve reel sektörden 16 katılımcı olmak üzere 68 katılımcı tarafından yanıtlandı.

TCMB, Piyasa Katılımcı Anket'inde, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 42,04 olurken, gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi ise yüzde 39,09 olarak belirlendi.

TCMB, Piyasa Katılımcı Anket'inde, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 42,04 olurken, gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi ise yüzde 39,09 olarak belirlendi.

Anket sonuçlarına göre, mevcut yılın sonunda tüketici enflasyonu oranı (TÜFE) bu anket döneminde %42,04 olarak belirlendi. Bir önceki anket döneminde, 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi %41,23 iken, bu anket döneminde %39,09 olarak tespit edildi. 

Ayrıca, 24 ay sonrası için TÜFE beklentisi, sırasıyla %24,82 ve %23,69 olacak şekilde belirlendi.

Politika faizi beklentisi yüzde 45'e yükseldi!

Politika faizi beklentisi yüzde 45'e yükseldi!

Ankete katılanların Borsa İstanbul Repo ve Ters-Repo Pazarı'ndaki mevcut ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, önceki ankette %42,47 iken, bu ankette %45,00'e yükseldi. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi de benzer bir artış gösterdi. Önceki ankette bu oran %42,50 iken, son ankette %45,00 olarak belirlendi.

Katılımcıların yıl sonu Dolar/TL beklentisi 40 TL oldu.

Katılımcıların yıl sonu Dolar/TL beklentisi 40 TL oldu.

Ankete katılanların mevcut yıl sonu için döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentileri bu dönemde 40,00 TL olarak belirlendi. Gelecek 12 aylık döviz kuru beklentisi, önceki ankette 39,46 TL olarak belirlenirken, bu ankette 40,64 TL olarak belirlendi.

Yıl sonu büyüme beklentisi ise yüzde 3,4 olarak belirlendi.

Yıl sonu büyüme beklentisi ise yüzde 3,4 olarak belirlendi.

Ankete katılanların 2024 yılı için Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) büyüme beklentisi, bir önceki ankette %3,3 iken, bu dönemde %3,4'e yükseldi. Aynı şekilde, 2025 yılı için GSYH büyüme beklentisi de bu ankette %3,9 olarak belirlendi.

İşte, TCMB 'Piyasa Katılımcıları Anketi' Ocak ayı verileri

İşte, TCMB 'Piyasa Katılımcıları Anketi' Ocak ayı verileri
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