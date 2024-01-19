TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Dolar Kuru İçin Beklenti Yükseldi! Enflasyon Beklentisi Yüzde 42 Oldu

Anket sonuçlarına göre, mevcut yılın sonunda tüketici enflasyonu oranı (TÜFE) bu anket döneminde %42,04 olarak belirlendi. Bir önceki anket döneminde, 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi %41,23 iken, bu anket döneminde %39,09 olarak tespit edildi.

Ayrıca, 24 ay sonrası için TÜFE beklentisi, sırasıyla %24,82 ve %23,69 olacak şekilde belirlendi.