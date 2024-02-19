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Kızına, 'Sevgi Nedir?' Sorusunu Açıklayan Annenin Muhteşem Anları: 'Ne Tutabilirsin Ne Yakalayabilirsin'

Kızına, 'Sevgi Nedir?' Sorusunu Açıklayan Annenin Muhteşem Anları: 'Ne Tutabilirsin Ne Yakalayabilirsin'

anne kadınlar
Arya
Arya - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 14:25

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Sosyal medyada paylaşılan ve viral olan görüntülerde bir anne, kızına 'Sevgi nedir?' sorusunu açıklarken görülüyor.

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Anne o anlarda, 'İnsanın elinde olmayan bir duygudur sevgi, ne tutabilirsin ne yakalayabilirsin ne görebilirsin sadece kalbinde onu derinden hissedersin' diyor.

Anne o anlarda, 'İnsanın elinde olmayan bir duygudur sevgi, ne tutabilirsin ne yakalayabilirsin ne görebilirsin sadece kalbinde onu derinden hissedersin' diyor.

O anne sözlerinin devamında ise, 'Hep onunla beraber onun yanında olmak istersin. Bunu da kimse engelleyemez. Dünya alem onun kusurunu görse, sen görmezsin' diyor.

O anne sözlerinin devamında ise, 'Hep onunla beraber onun yanında olmak istersin. Bunu da kimse engelleyemez. Dünya alem onun kusurunu görse, sen görmezsin' diyor.

İşte o anlar: 👇

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