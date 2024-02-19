Kızına, 'Sevgi Nedir?' Sorusunu Açıklayan Annenin Muhteşem Anları: 'Ne Tutabilirsin Ne Yakalayabilirsin'

Kadınlara Karşı Tutumundan Dolayı Arnavutluk’ta İstenmeyen Siyahi Adamın Türk Biriyle Evli Olması Dikkat Çekti

Torununa Aldığı Hediyeyi En Az Onun Kadar Heyecanlanarak Açmasını Bekleyen Dedenin Tatlığına İçiniz Eriyecek