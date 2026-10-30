Belhanda, Adana Demirspor'da Takım Arkadaşı Bjarnason'a Yumruk Attığını İtiraf Etti

Belhanda'ya göre Bjarnason antrenmanlarda sürekli sert müdahaleler yapan, bu yüzden de kendisine fazla yaklaşmayan bir oyuncuydu. Faslı futbolcu, bir önceki yıl sakatlandığında Bjarnason'un yerine oynadığını, yeni sezona çok formda giren İzlandalı oyuncunun ise formasını kaybetme endişesi yaşadığını söyledi.

Belhanda'nın anlattığına göre Bjarnason antrenmanda ona iki kez dirsek attı. İlkinde karşılık vermedi, ikincisinde dönüp vurdu ve rakibi yere düştü. Futbolcu, ardından Bjarnason'un olayı büyüttüğünü, basını aramaya başladığını ve kulübün kendisini yeterince korumadığını söylediğini aktardı. Ertesi gün özür dilemek için yanına gittiğini, hatta 'Sen de bana bir yumruk at' dediğini ekledi.

Takıma dönebilmesi için Bjarnason'un onu affetmesi gerektiğini ama bunun olmadığını anlatan Belhanda, üç gün evine gidip geldikten sonra yeniden kadroya alındı. Montella'nın ilk 11'de şans vereceğini ama sahada kendini göstermesi gerektiğini söylediğini, maçta gol attığını ve gol sonrası tokalaşmak istediği Bjarnason'un yine reddettiğini belirtti.