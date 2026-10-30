article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Belhanda, Adana Demirspor'da Takım Arkadaşı Bjarnason'a Yumruk Attığını İtiraf Etti

Belhanda, Adana Demirspor'da Takım Arkadaşı Bjarnason'a Yumruk Attığını İtiraf Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.10.2026 - 15:11
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Adana Demirspor'un eski futbolcularından Younes Belhanda, takım arkadaşı Birkir Bjarnason'la yaşadığı antrenman kavgasını anlattı. After Foot programına konuşan Faslı orta saha, Bjarnason'a antrenmanda yumruk attığını ve onu bayılttığını kabul etti. Konu, İzlandalı oyuncunun Vísir'e verdiği röportajda Belhanda'nın kendisine antrenmanda vurduğunu ve ardından soyunma odasında elinde bıçakla beklediğini öne sürmesiyle Mart ayında gündeme gelmişti. Belhanda bıçak iddiasını tamamen reddederken yumruk olayının gerçekleştiğini söyledi. Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı Adana Demirspor'da yeni sezonun hemen öncesinde yaşanan kavganın iki farklı anlatımı ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Belhanda'ya göre Bjarnason antrenmanda iki kez dirsek attı, ikincisinde karşılık verdi

Belhanda'ya göre Bjarnason antrenmanda iki kez dirsek attı, ikincisinde karşılık verdi

Belhanda'ya göre Bjarnason antrenmanlarda sürekli sert müdahaleler yapan, bu yüzden de kendisine fazla yaklaşmayan bir oyuncuydu. Faslı futbolcu, bir önceki yıl sakatlandığında Bjarnason'un yerine oynadığını, yeni sezona çok formda giren İzlandalı oyuncunun ise formasını kaybetme endişesi yaşadığını söyledi.

Belhanda'nın anlattığına göre Bjarnason antrenmanda ona iki kez dirsek attı. İlkinde karşılık vermedi, ikincisinde dönüp vurdu ve rakibi yere düştü. Futbolcu, ardından Bjarnason'un olayı büyüttüğünü, basını aramaya başladığını ve kulübün kendisini yeterince korumadığını söylediğini aktardı. Ertesi gün özür dilemek için yanına gittiğini, hatta 'Sen de bana bir yumruk at' dediğini ekledi.

Takıma dönebilmesi için Bjarnason'un onu affetmesi gerektiğini ama bunun olmadığını anlatan Belhanda, üç gün evine gidip geldikten sonra yeniden kadroya alındı. Montella'nın ilk 11'de şans vereceğini ama sahada kendini göstermesi gerektiğini söylediğini, maçta gol attığını ve gol sonrası tokalaşmak istediği Bjarnason'un yine reddettiğini belirtti.

Bjarnason çenesine yumruk yediğini, soyunma odasında da bıçaktan korktuğunu söylemişti

Bjarnason çenesine yumruk yediğini, soyunma odasında da bıçaktan korktuğunu söylemişti

Bjarnason, Mart ayında İzlanda basınından Vísir'e verdiği röportajda olayı farklı anlattı. Sözcü'nün aktardığına göre 5'e 5 oynanan bir antrenman maçında Belhanda önce kasıklarına vurdu, ardından çenesine yumruk attı. Yere düşen oyuncuyu diğer futbolcular ayırdı. Bjarnason karşılık vermek istediğini de söyledi.

İzlandalı oyuncu, antrenmandan sonra Belhanda'nın elinde bıçakla kendilerini beklediğini öne sürdü ve saldırıya uğramaktan endişelendiğini anlattı. Belhanda'nın kulüp başkan yardımcısı aracılığıyla özür dilediğini, ancak kendisinin onunla konuşmak istemediğini ekledi. Bjarnason ayrıca Montella'nın olanları görmezden geldiğini ileri sürdü.

Belhanda ise bıçak iddiasını kesin bir dille reddetti: 'Ortada hiçbir zaman bıçak olmadı.' Bjarnason'un bütün sezonu yedek kulübesinde geçirdiğini hatırlatan Belhanda, bu hikâyeyi bu yüzden uydurduğunu düşündüğünü söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın