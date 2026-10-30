Belhanda, Adana Demirspor'da Takım Arkadaşı Bjarnason'a Yumruk Attığını İtiraf Etti
Adana Demirspor'un eski futbolcularından Younes Belhanda, takım arkadaşı Birkir Bjarnason'la yaşadığı antrenman kavgasını anlattı. After Foot programına konuşan Faslı orta saha, Bjarnason'a antrenmanda yumruk attığını ve onu bayılttığını kabul etti. Konu, İzlandalı oyuncunun Vísir'e verdiği röportajda Belhanda'nın kendisine antrenmanda vurduğunu ve ardından soyunma odasında elinde bıçakla beklediğini öne sürmesiyle Mart ayında gündeme gelmişti. Belhanda bıçak iddiasını tamamen reddederken yumruk olayının gerçekleştiğini söyledi. Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı Adana Demirspor'da yeni sezonun hemen öncesinde yaşanan kavganın iki farklı anlatımı ortaya çıktı.
Belhanda'ya göre Bjarnason antrenmanda iki kez dirsek attı, ikincisinde karşılık verdi
Bjarnason çenesine yumruk yediğini, soyunma odasında da bıçaktan korktuğunu söylemişti
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