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Montella 330 Bin Euroluk Alacağından Vazgeçti, Adana Demirspor'dan Teşekkür Geldi

Montella 330 Bin Euroluk Alacağından Vazgeçti, Adana Demirspor'dan Teşekkür Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.10.2026 - 17:44
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan eski kulübü Adana Demirspor'a bir jest geldi. Adana Demirspor, Montella'yla 5 Eylül 2026'da sözlü bir mutabakata varıldığını açıkladı. Kulübün açıklaması, İtalyan teknik adamın görev yaptığı 2021-2023 yıllarına ve milli takımdaki son dönemine de değiniyor.

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Kararını milli maçlardan sonra bildirdi.

Kararını milli maçlardan sonra bildirdi.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamaya göre Montella, geçmişe dönük 330 bin euro tutarındaki alacağından feragat etti. Kulüp, bu konuda 5 Eylül 2026 tarihinde sözlü mutabakata varıldığını belirtti. Montella'nın kararını ise milli maç döneminin tamamlanmasının ardından resmi olarak kulübe bildirdiği aktarıldı.

Kulüpten teşekkür geldi.

Kulüpten teşekkür geldi.

Kulüp yönetimi, Montella'nın kararının ardından İtalyan teknik adama teşekkür etti. Yapılan açıklamada 'Bu büyük jesti ve yapmış olduğu fedakarlıktan dolayı Sayın Montella'ya içtenlikle teşekkürlerimizi sunuyor, kendisine çalışmalarında başarılar diliyoruz' ifadelerine yer verildi. Montella, 2021-2023 yılları arasında Adana Demirspor'da görev yapmış, ardından A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilmişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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