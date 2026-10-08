Montella 330 Bin Euroluk Alacağından Vazgeçti, Adana Demirspor'dan Teşekkür Geldi
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan eski kulübü Adana Demirspor'a bir jest geldi. Adana Demirspor, Montella'yla 5 Eylül 2026'da sözlü bir mutabakata varıldığını açıkladı. Kulübün açıklaması, İtalyan teknik adamın görev yaptığı 2021-2023 yıllarına ve milli takımdaki son dönemine de değiniyor.
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Kararını milli maçlardan sonra bildirdi.
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Kulüpten teşekkür geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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