Montella 330 Bin Euroluk Alacağından Vazgeçti, Adana Demirspor'dan Teşekkür Geldi

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamaya göre Montella, geçmişe dönük 330 bin euro tutarındaki alacağından feragat etti. Kulüp, bu konuda 5 Eylül 2026 tarihinde sözlü mutabakata varıldığını belirtti. Montella'nın kararını ise milli maç döneminin tamamlanmasının ardından resmi olarak kulübe bildirdiği aktarıldı.