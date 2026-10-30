Kış Gelmeden Aracınızda Bulundurmanız Gereken 7 Şey Belli Oldu

Kışın farlar, kalorifer ve ısıtmalı camlar gibi elektrikli donanımlar daha sık kullanılıyor, bu da aküye ek yük bindiriyor. Araç zor çalışıyorsa, motor her zamankinden yavaş dönüyorsa ya da akü eskimişse hava soğumadan kontrol ettirmekte fayda var.

Elektrikli araç kullananlar için de soğuk havanın bir bedeli var. Düşük sıcaklıklar menzili kısaltabildiği için uzun yolculuklarda şarj molalarını önceden planlamak gerekiyor.