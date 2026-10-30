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Kış Gelmeden Aracınızda Bulundurmanız Gereken 7 Şey Belli Oldu

Kış Gelmeden Aracınızda Bulundurmanız Gereken 7 Şey Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 15:09
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Soğuk hava, erken kararan akşamlar ve ıslak ya da buzlu yollar kışın hem sürücüyü hem aracı zorluyor. Hava bozmadan önce yapılacak birkaç basit kontrol ve bagaja konacak birkaç eşya, yolda kalma riskini azaltıyor.

Gelin birlikte bakalım.

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Yolla tek temas noktası olan lastiklerin diş derinliği ve basıncı kışın daha da önemli hale geliyor.

Yolla tek temas noktası olan lastiklerin diş derinliği ve basıncı kışın daha da önemli hale geliyor.

Islak ya da buzlu yolda lastiklerin iyi durumda olması, aracın yere ne kadar sağlam bastığını doğrudan etkiliyor. Bu yüzden her lastiğin diş derinliğine bakmak, yüzeyde kesik, çatlak ya da şişlik olup olmadığını kontrol etmek gerekiyor. Yasal sınırın üzerinde daha fazla diş derinliği, zorlu koşullarda daha iyi tutuş sağlıyor.

Lastik basıncı da unutulmamalı. Basıncın, aracın üreticisinin önerdiği değerlerde tutulması gerekiyor.

Soğuk hava, akünün zayıf noktalarını ortaya çıkarabiliyor.

Soğuk hava, akünün zayıf noktalarını ortaya çıkarabiliyor.

Kışın farlar, kalorifer ve ısıtmalı camlar gibi elektrikli donanımlar daha sık kullanılıyor, bu da aküye ek yük bindiriyor. Araç zor çalışıyorsa, motor her zamankinden yavaş dönüyorsa ya da akü eskimişse hava soğumadan kontrol ettirmekte fayda var.

Elektrikli araç kullananlar için de soğuk havanın bir bedeli var. Düşük sıcaklıklar menzili kısaltabildiği için uzun yolculuklarda şarj molalarını önceden planlamak gerekiyor.

Kısalan günlerde farların, sileceklerin ve motor sıvılarının durumu gözden kaçmamalı.

Kısalan günlerde farların, sileceklerin ve motor sıvılarının durumu gözden kaçmamalı.

Akşamları daha uzun süre karanlıkta yol alınacağı için farların, fren lambalarının, sinyallerin ve sis farlarının çalıştığından emin olmak gerekiyor. Yoldan sıçrayan kir ışıkların etkisini hızla azalttığından farları sık sık temizlemek de önemli. Silecek lastiklerinde aşınma olup olmadığına bakılmalı, cam suyu haznesi de kışa uygun cam suyuyla doldurulmalı.

Kaputun altında ise motor yağı ve soğutma suyunun seviyesi kontrol ediliyor. Soğutma suyundaki antifriz, motoru düşük sıcaklıklarda koruyor; doğru tür ve oran için aracın kullanım kılavuzuna bakmak yeterli. Frenlerde alışılmadık bir ses, titreşim ya da his fark edilirse bu da ertelenmemeli, çünkü ıslak ve buzlu yollarda duruş mesafesi uzayabiliyor.

Bakımlı bir araç bile ağır hava koşullarında yolda kalabildiği için bagajda bir kış seti bulunmalı.

Bakımlı bir araç bile ağır hava koşullarında yolda kalabildiği için bagajda bir kış seti bulunmalı.

Bagaja her şeyi doldurmak yerine işe yarayacak birkaç eşyayı bulundurmak yetiyor:

  • Buz kazıyıcı ve buz çözücü sprey
  • Sıcak giysi, yağmurluk ve sağlam ayakkabı
  • El feneri
  • Şarjı dolu telefon ile araç şarj cihazı ya da powerbank
  • İlk yardım çantası
  • Su ve bozulmayan atıştırmalıklar
  • Reflektörlü yelek

Kötü hava uyarısı varsa yola çıkmadan önce hava durumunu ve trafiği kontrol etmek, koşullar tehlikeliyse yolculuğun gerçekten gerekli olup olmadığını düşünmek öneriliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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