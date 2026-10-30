Kış Gelmeden Aracınızda Bulundurmanız Gereken 7 Şey Belli Oldu
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Soğuk hava, erken kararan akşamlar ve ıslak ya da buzlu yollar kışın hem sürücüyü hem aracı zorluyor. Hava bozmadan önce yapılacak birkaç basit kontrol ve bagaja konacak birkaç eşya, yolda kalma riskini azaltıyor.
Gelin birlikte bakalım.
Yolla tek temas noktası olan lastiklerin diş derinliği ve basıncı kışın daha da önemli hale geliyor.
Soğuk hava, akünün zayıf noktalarını ortaya çıkarabiliyor.
Kısalan günlerde farların, sileceklerin ve motor sıvılarının durumu gözden kaçmamalı.
Bakımlı bir araç bile ağır hava koşullarında yolda kalabildiği için bagajda bir kış seti bulunmalı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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