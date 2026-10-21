Kış lastiği uygulamasında tarih değişti.

Yıllarca 1 Aralık ile 1 Nisan arasında uygulanan zorunluluk, artık daha erken başlıyor ve daha geç bitiyor. Böylece kış lastiği dönemi 4 aydan 5 aya çıkmış oldu. Geçen kış 15 Kasım 2025'te başlayan uygulama 15 Nisan 2026'da sona ermişti, bu sezon da aynı tarihler esas alınıyor.

Kış lastiği bu sene 15 Kasım 2027'de başlayacak, 15 Nisan 2027'ye kadar devam edecek.

Takvimde valiliklere de hareket alanı bırakılıyor. Hava ve yol koşullarını değerlendiren valilikler, il sınırları içindeki uygulamanın başlangıç ve bitiş tarihini bir aya kadar öne ya da arkaya çekebiliyor.

Kimler kış lastiği takmalı?

Kural, şehirler arası karayollarında yük ya da yolcu taşıyan ticari araçları kapsıyor. Kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet bu listede yer alıyor. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde tahrik akslarındaki lastiklerin tamamının kış lastiği olması gerekirken, minibüs ve kamyonetlerde tüm lastiklerin kış şartlarına uygun olması isteniyor.

Hususi otomobiller için ise ülke genelinde yasal bir zorunluluk bulunmuyor. Bakanlık, özellikle hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü günlerde özel araçlarda da kış lastiği kullanılmasını öneriyor.