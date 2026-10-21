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Kış Lastiği Uygulamasında Tarih Değişti!

Kış Lastiği Uygulamasında Tarih Değişti!

trafik Trafik Cezaları
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
21.10.2026 - 15:48
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Havaların soğumasıyla birlikte sürücülerin gündemine yeniden kış lastiği girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyordu. Ancak kış lastiği uygulamasında tarih değişti. Yeni tarih belli oldu. Kurala uymayan ticari araçların sahiplerini ise idari para cezası bekliyor.

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Kış lastiği uygulamasında tarih değişti.

Kış lastiği uygulamasında tarih değişti.

Yıllarca 1 Aralık ile 1 Nisan arasında uygulanan zorunluluk, artık daha erken başlıyor ve daha geç bitiyor. Böylece kış lastiği dönemi 4 aydan 5 aya çıkmış oldu. Geçen kış 15 Kasım 2025'te başlayan uygulama 15 Nisan 2026'da sona ermişti, bu sezon da aynı tarihler esas alınıyor.

Kış lastiği bu sene 15 Kasım 2027'de başlayacak, 15 Nisan 2027'ye kadar devam edecek. 

Takvimde valiliklere de hareket alanı bırakılıyor. Hava ve yol koşullarını değerlendiren valilikler, il sınırları içindeki uygulamanın başlangıç ve bitiş tarihini bir aya kadar öne ya da arkaya çekebiliyor.

Kimler kış lastiği takmalı?

Kural, şehirler arası karayollarında yük ya da yolcu taşıyan ticari araçları kapsıyor. Kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet bu listede yer alıyor. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde tahrik akslarındaki lastiklerin tamamının kış lastiği olması gerekirken, minibüs ve kamyonetlerde tüm lastiklerin kış şartlarına uygun olması isteniyor.

Hususi otomobiller için ise ülke genelinde yasal bir zorunluluk bulunmuyor. Bakanlık, özellikle hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü günlerde özel araçlarda da kış lastiği kullanılmasını öneriyor.

Kış lastiği uygulamasına uymayana ceza var.

Kış lastiği uygulamasına uymayana ceza var.

Zorunluluğa uymayan araçların işletenlerine Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanıyor.

Kış lastiği takmama cezası ne kadar?

Zorunlu kış lastiği uygulamasına uymayan sürücülere 2026 yılı için 5 bin 856 TL idari para cezası uygulanacak.

Kış lastiği takmama cezası, 2027 yılında yeniden değerleme oranına göre artırılacak. Buna göre cezanın, artışın yüzde 20 olması durumunda 7 bin 200 TL’ye, yüzde 25 olması halinde 7 bin 500 TL’ye, yüzde 30’a ulaşması durumunda ise 7 bin 800 TL’ye yükselmesi tahmin ediliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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