Kış Lastiği Uygulamasında Tarih Değişti!
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Havaların soğumasıyla birlikte sürücülerin gündemine yeniden kış lastiği girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyordu. Ancak kış lastiği uygulamasında tarih değişti. Yeni tarih belli oldu. Kurala uymayan ticari araçların sahiplerini ise idari para cezası bekliyor.
Kış lastiği uygulamasında tarih değişti.
Kış lastiği uygulamasına uymayana ceza var.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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