Araç Sahipleri Dikkat: Kirli Araç 100 Kilometrede 1 Litre Daha Fazla Yakıt Harcıyor
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Araç sahipleri için yakıt tasarrufunda akla pek gelmeyen bir ayrıntı gündeme geldi. Araç ustası Yalçın Sefertaş, Kanal D'ye yaptığı açıklamada aracın bakımı kadar temizliğinin de tüketimi etkilediğini anlattı. Bir test sonucu da bu etkiyi rakamlarla ortaya koydu.
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Kir aracın aerodinamiğini bozuyor.
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Testte 100 kilometrede 1 litre fark çıktı.
600 kilometrede 500 liralık tasarruf var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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