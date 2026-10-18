Araç Sahipleri Dikkat: Kirli Araç 100 Kilometrede 1 Litre Daha Fazla Yakıt Harcıyor

Araç sahipleri için yakıt tasarrufunda akla pek gelmeyen bir ayrıntı gündeme geldi. Araç ustası Yalçın Sefertaş, Kanal D'ye yaptığı açıklamada aracın bakımı kadar temizliğinin de tüketimi etkilediğini anlattı. Bir test sonucu da bu etkiyi rakamlarla ortaya koydu.