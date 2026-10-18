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Araç Sahipleri Dikkat: Kirli Araç 100 Kilometrede 1 Litre Daha Fazla Yakıt Harcıyor

Araç Sahipleri Dikkat: Kirli Araç 100 Kilometrede 1 Litre Daha Fazla Yakıt Harcıyor

otomobil
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
18.10.2026 - 18:39
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Araç sahipleri için yakıt tasarrufunda akla pek gelmeyen bir ayrıntı gündeme geldi. Araç ustası Yalçın Sefertaş, Kanal D'ye yaptığı açıklamada aracın bakımı kadar temizliğinin de tüketimi etkilediğini anlattı. Bir test sonucu da bu etkiyi rakamlarla ortaya koydu.

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Kir aracın aerodinamiğini bozuyor.

Kir aracın aerodinamiğini bozuyor.

Sefertaş'a göre araçtaki kir, aerodinamiği bozuyor ve rüzgarı kestiği için hem mekanik hem konfor açısından yakıt tüketimini artırıyor. Araç ustası, kirli bir aracın temiz bir araca göre daha fazla yaktığını söyledi.

Testte 100 kilometrede 1 litre fark çıktı.

Testte 100 kilometrede 1 litre fark çıktı.

Habere konu olan test sonucuna göre kirli araç 100 kilometrede 10 litre yakıt tüketti, aynı araç yıkandıktan sonra tüketim 9 litreye düştü. Böylece temizlik, 100 kilometrede 1 litrelik fark yarattı.

600 kilometrede 500 liralık tasarruf var.

600 kilometrede 500 liralık tasarruf var.

Aradaki farkın 600 kilometrelik kullanımda ortalama 6 litre yakıt tasarrufu anlamına geldiği ve bunun yaklaşık 500 liraya karşılık geldiği belirtildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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