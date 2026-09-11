article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun Yeni Dizisinden Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun Yeni Dizisinden Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.09.2026 - 14:46 Son Güncelleme: 11.09.2026 - 14:51
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kızılcık Şerbeti'yle tanınan Sıla Türkoğlu, yeni bir projede Serkan Çayoğlu'yla aynı kadroda buluştu. İkilinin başrollerini paylaştığı 'The Knot: Gateway to Anatolia' dizisinden yeni kareler paylaşıldı. Sanat tarihçisi karakterleriyle Anadolu'yu adım adım gezen ikili, kamera karşısına geçtikleri yeni fotoğraflarla merak uyandırdı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti'ndeki Doğa karakteriyle devleşen Sıla Türkoğlu, son yılların en çok ses getiren isimlerinden biri oldu.

Kızılcık Şerbeti'ndeki Doğa karakteriyle devleşen Sıla Türkoğlu, son yılların en çok ses getiren isimlerinden biri oldu.

2018 yılında 'Ağlama Anne' dizisiyle ekranlara adım atan Sıla Türkoğlu, daha sonra 'Yemin'de Suna, 'Emanet'te ise Seher karakterini canlandırmıştı. Türkoğlu, en büyük çıkışını ise 2022'de başlayan 'Kızılcık Şerbeti'nde Doğa Korkmaz rolüyle yakaladı. Bu performansıyla 2023 Altın Kelebek Ödülleri'nde yılın parlayan yıldızı seçilen ünlü oyuncu, son yılların en güzel oyuncuları arasında anılarak büyük ses getirdi. Diziden ayrıldıktan sonra Doktor: Başka Hayatta dizisinde başrol üstlenen Türkoğlu, kariyerine şimdi de 'The Knot: Gateway to Anatolia' ile devam ediyor.

Aynı üniversitede göreve talip olan Toprak ve Bahar'ın rekabeti, zamanla beklenmedik bir yakınlaşmaya dönüşüyor.

Aynı üniversitede göreve talip olan Toprak ve Bahar'ın rekabeti, zamanla beklenmedik bir yakınlaşmaya dönüşüyor.

'The Knot: Gateway to Anatolia'da Türkoğlu'nun canlandırdığı Bahar ile Çayoğlu'nun performansıyla hayat bulan Toprak, aynı akademik koltuğun hayaliyle yollarını kesiştiriyor. Rekabetle başlayan bu karşılaşma, ikiliyi zamanla Anadolu'nun izini sürdükleri ortak bir keşif yolculuğunda birbirine yaklaştırıyor. Hikayeye profesör kimliğiyle dahil olan Levent Özdilek ise ikilinin başına neler geleceğini şekillendiren isimlerden biri oluyor. Yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut otururken, senaryoyu Melih Özyılmaz ile Elif Türker birlikte kaleme aldı; yapımcılığını ise Süreç Film üstleniyor.

Dizinin çekimleri, Anadolu'nun kültürel mirasını ekranlara taşımak için dört farklı şehri mekân seçti.

Dizinin çekimleri, Anadolu'nun kültürel mirasını ekranlara taşımak için dört farklı şehri mekân seçti.

'The Knot: Gateway to Anatolia', Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) yürüttüğü Go Türkiye projesi kapsamında çekildi; kamera bu kez ağırlıklı olarak Ankara'da durdu, ardından Eskişehir, Konya ve Çorum'a uzandı. Projenin bugüne kadarki mini dizileri 8,3 milyar görüntülenme ve 4,9 milyar izlenmeye ulaşarak Türkiye'nin tanıtımında adeta bir fenomene dönüştü. Romantizm, tarih, sanat ve keşfi aynı hikayede buluşturan yapım, sadece bir aşk hikayesi anlatmakla kalmıyor; Anadolu'nun binlerce yıllık birikimini de uluslararası izleyicinin gündemine taşıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın