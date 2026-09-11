Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun Yeni Dizisinden Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Kızılcık Şerbeti'yle tanınan Sıla Türkoğlu, yeni bir projede Serkan Çayoğlu'yla aynı kadroda buluştu. İkilinin başrollerini paylaştığı 'The Knot: Gateway to Anatolia' dizisinden yeni kareler paylaşıldı. Sanat tarihçisi karakterleriyle Anadolu'yu adım adım gezen ikili, kamera karşısına geçtikleri yeni fotoğraflarla merak uyandırdı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Kızılcık Şerbeti'ndeki Doğa karakteriyle devleşen Sıla Türkoğlu, son yılların en çok ses getiren isimlerinden biri oldu.
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Aynı üniversitede göreve talip olan Toprak ve Bahar'ın rekabeti, zamanla beklenmedik bir yakınlaşmaya dönüşüyor.
Dizinin çekimleri, Anadolu'nun kültürel mirasını ekranlara taşımak için dört farklı şehri mekân seçti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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