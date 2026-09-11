Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun Yeni Dizisinden Görüntüleri Ortaya Çıktı

'The Knot: Gateway to Anatolia', Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) yürüttüğü Go Türkiye projesi kapsamında çekildi; kamera bu kez ağırlıklı olarak Ankara'da durdu, ardından Eskişehir, Konya ve Çorum'a uzandı. Projenin bugüne kadarki mini dizileri 8,3 milyar görüntülenme ve 4,9 milyar izlenmeye ulaşarak Türkiye'nin tanıtımında adeta bir fenomene dönüştü. Romantizm, tarih, sanat ve keşfi aynı hikayede buluşturan yapım, sadece bir aşk hikayesi anlatmakla kalmıyor; Anadolu'nun binlerce yıllık birikimini de uluslararası izleyicinin gündemine taşıyor.