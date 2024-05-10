Kızılcık Şerbeti'ndeki Atatürk Sahnesinden Tuğçe'nin Tecavüz Yorumuna Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kızılcık Şerbeti'ndeki Atatürk Sahnesinden Tuğçe'nin Tecavüz Yorumuna Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
10 Mayıs Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'daki tecavüz sahnesi sosyal medyadan yoğun tepki alırken, o sahnelerde rol alan Merve Ateş bu olay hakkında ilk kez konuştu.
Show TV'nin sürprizli dizisi Bahar'ın her sahnesi sosyal medyanın gündemine otururken, Bahar'ın Rengin ve Timur ilişkisini öğrendiği sahnenin kamera arkası yayınlandı.
Survivor 2024'ün en olaylı iki ismi Yunus Emre ve Aleyna önce aşırı yakınlıkları ardından da bir anda düşman kesilmeleriyle gündemden düşmezken, ikilinin son bölümdeki halleri viral oldu.
Show TV'nin fenomen dizisi Bahar bu hafta bir oyuncunun rahatsızlanması nedeniyle bölümü yetiştirememiş ve haliyle yayınlanamamıştı. Set çalışanı Yener Yalçın, Bahar ekibinin para kazanıp kazanamadığını açıkladı.
Kanal 7 ekranlarında yayınlanan günlük dizi Kan Çiçekleri'nin son bölümündeki doğum sahnesi görenleri şoke etti. Yağmur Yüksel'in canlandırdığı karakterin doğum yaptığı anlar inanılmaz gerçekçi bulunurken haliyle beğeni dolu yorumlar geldi.
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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Doğa'yla boşandığını henüz idrak eden Fatih üzüntüden yataklara düşerken, o anlara izleyicilerden mizah kokan yorumlar geldi.
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Rüzgar'ın enfes konuşması damga vurdu. Asistanı Aslı'nın tesettürlü olmadığı için dışlanmasına tepki gösteren Rüzgar'ın kadınlar hakkındaki konuşması alkış topladı.
Kızılcık Şerbeti her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmaya devam ederken son bölümdeki Atatürk sahnesi gecenin en çok konuşulan sahnesi oldu. Ömer'in şirketinde çalışmaya başlayan Kıvılcım'ın odasına koyduğu Atatürk portresine "aksesuar" denmesi son derece hadsiz olurken, Kıvılcım'ın kapak gibi yanıtı içimizin yağlarını eritti.
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