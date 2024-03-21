Kızılcık Şerbeti Kıvılcım'ın Evinin İfşasından Bahar'la İlgili İlginç Teoriye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kızılcık Şerbeti Kıvılcım'ın Evinin İfşasından Bahar'la İlgili İlginç Teoriye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
21 Mart Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu'nun Mert Turak'la çektiği set videosu görenleri güldürdü.
2. Survivor All Star 2024'te neler yaşandığını yakından takip etmeye devam ediyoruz. Her gün yeni bölümde yaşanan olaylar, bir sonraki bölümler için de fikir veriyor diyebiliriz. Dün akşamki bölümde konseyden çıkan kırmızı takım yarışmacıları Nagihan ve Avatar Atakan arasında geçen konuşma da izleyenlerin ilgisini çekti. Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım'ın oyununu Atakan'a anlattı.
3. Survivor All Star'da konseylerde yavaş yavaş tüm yarışmacıların isimleri çıkmaya başlarken, babası Avatar Atakan'ın isminin yazdığını gören küçük Aslan gözyaşlarını tutamadı.
4. Bir döneme damga vuran televizyon dizisi Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz karakterleri Bihter ve Matmazel'i canlandıran Beren Saat ve Zerrin Tekindor yıllar sonra bir araya geldi.
5. Survivor All Star'ın en olaylı iki ismi Yunus Emre ve Aleyna'nın yakın dostluğu sürekli izleyicilerin radarına takılırken, Yunus Emre, Aleyna'nın performansına "Banu Alkan" benzetmesi yaptı.
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6. Ekranlarda fırtına gibi esen ve reyting rekoruna doğru koşan Bahar, her bölümle izleyiciyi ekrana daha çok bağlamayı başarıyor. Her bir karakterini ayrı sevdiğimiz diziyle ilgili ilginç bir teori ortaya atıldı. Her ne kadar orijinal versiyonunda durum farklı olsa da, "neden olmasın?" diye düşündük!
7. Televizyonun en önemli işlerinin yapım şirketi Ay Yapım, YouTube hesabından dizilerin kamera arkalarını yayınlamaya başladı. Çukur dizisi hakkında da paylaşım yapan Ay Yapım, Vartolu Saadettin karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil'in o dönemki açıklamalarını yayınladı.
8. Her hafta kaosa ve ihanete doyduğumuz Kızılcık Şerbeti artık pek çoğumuz için bağımlılık yarattı desek hiç de yalan olmaz. Dizide karakterlerin gelişimi ve hatta değişimi kadar, mekanlar da merak konusu oluyor. Bir TikTok kullanıcısı Kıvılcım ve ailesinin yaşadığı evi buldu!
9. Show TV ekranlarında bir başlayıp tüm kitleyi ele geçiren Bahar dizisinin yoğun ilgiyle bölümleri beklenmeye devam ediyor. Reytinglerde zirveye oturan dizinin rekoru kırıp kıramayacağı ise merak ediliyor. Bahar'ın müthiş enerjisi hepimizin modunu yükseltirken Show TV yaptığı editle günümüzü şenlendirdi!
10. Kaos ve entrikanın eksik olmadığı Survivor All Star'a bu defa Hilmi Cem ve Aleyna damga vurdu. Oyun sırasında Hilmi Cem'in Aleyna'ya olan bakışları dikkatlerden kaçmazken, izleyiciler bu bakışa anlam veremedi.
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11. NOW ekranlarının en çok sevilen dizilerinden biri olan Şahane Hayatım, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla iddiasını sürdürmeye devam ediyor. İkinci sezon hazırlıklarının devam ettiği bilinen diziye güçlü bir oyuncu daha dahil oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Macit karakteriyle Altan Gördüm kadrodaki yerini aldı!
12. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu Ramazan da iftar ve sahur programlarıyla ekrandaki yerini alıyor. Kendisine gelen soruları yanıtlayan ve yönlendirmeye çalışan Hatipoğlu, kadın izleyicilerinin en çok sorduğu sorulardan biri olan regl konusunu "Özür dileyerek söylüyorum" diyerek açıkladı.
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