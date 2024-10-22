Kiralık Aşk'ın Gündem Göndermelerinden Kızıl Goncalar'daki Fetva Sahnesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kiralık Aşk'ın Gündem Göndermelerinden Kızıl Goncalar'daki Fetva Sahnesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
22 Ekim Salı günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Müge Anlı'nın programının adı boşuna "Tatlı Sert" değil! Her ne kadar acı olaylar işlese de zaman zaman bizleri güldürmeyi başaran başarılı sunucu Müge Anlı, bugünkü yayınında kendisine yapılan bir TikTok videosundan bahsetti. O videoyu bulduk çıkardık. İşte binlerce kez tıklanan eğlenceli video...
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2. Güney Kore'nin sevilen dünya çapında popüler dizisi 'Queen of Tears' Türkiye'ye uyarlanıyor. Gelin önümüzdeki aylarda yayınlanması tahmin edilen dizinin ayrıntılarına ve bu haber karşısında yerli izleyicilerin yorumlarına birlikte bakalım.
3. Uzun yıllardır atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı gündüz kuşağının en çok izlenen projelerinden olmaya devam ediyor. Hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı'yı izleyen seyirciler ekran başında yaptıkları yorumları sık sık sosyal medyada paylaşır oldu. Biz de bu yorumlardan birkaçını derledik.
4. Ünlü Psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabından açıkça paylaştığı cinsel içerikli itiraf ile herkesi şoke etti. Bir kadın takipçisi Ezmeci'ye "Kaynanam bana jartiyer alıyor." diye yazdı.
5. Yıllar önce Esra Erol'da programına katılan Fatma Oruç, hem yaşadıkları hem programdaki hareketleri nedeniyle o dönem gündemden düşmüyordu. Programın ardından TikTok yayınları açan Fatma, aylar sonra Caner Toygar'ın YouTube kanalında karşımıza çıktı.
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6. Televizyonda yeni yayın dönemi hızlı başlasa da çoğu dizi beklenilen reyting oranına ulaşamadığı için erken final kararı alıyor. Bu final kararlarından biri de Kanal D'nin iddialı dizisi için geldi.
7. Müge Anlı'nın bugünkü yayınında Şemsettin Emecen'in ölümünün araştırılması için gelen kızı ve üvey annesi birbirine girdi. Tarafların kavgasını güvenlikler zor ayırdı.
8. Gülse Birsel'in Vural Çelik'in ölümünün ardından dile getirdiği sözler geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Birsel'in sözlerinin ardından Avrupa Yakası'nın bir daha asla eskisi gibi izlenemeyeceğine dair yorumlar sosyal medyada uçuşmuştu. İşte o tespitlerden biriyle karşınızdayız.
9. Star TV'nin fenomen haline gelmiş dizisi Yalı Çapkını, senaryosunda öyle karmaşık konulara yer verdi ki reytinglerindeki düşüş herkesi şaşırttı. 3. sezonda diziyi toparlamaya çalışan senaryo ekibi, yayınlanan yeni bölüm fragmanında umut vaat eden sahnelerle hepimizin gönlünü kazandı. Peki, Seyran ve Ferit gerçekten kavuştu mu?
10. İnci Taneleri'ne geçtiğimiz sezon Dilber'in dansları damga vurmuştu. Yeni sezona güçlü bir giriş yapan dizinin yeni bölümünde sezonun ilk dansını izleyeceğiz.
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11. Kızılcık Şerbeti'nde olaylar durulsun diye beklerken yepyeni kaoslarla karşılaşmaya devam ediyoruz. Apo'nun Meri'yle yeni bir aşka yelken açmasına ramak kala herkes yine birbirini aldatırken, yeni bölüm fragmanına Görkem'in cinci hoca macerası damga vurdu.
12. Kızıl Goncalar'ın son bölümünde Vahit'in Lokman'a saldırarak bir kitabı sorduğunu görmüştük. Bunun üzerine Lokman kitabı yaktığını söylemiş, o sırada içeri giren Cüneyd de "O yakmadıysa ben yakacağım" diyerek kitabı yakmıştı. Peki bu kitabı bu kadar önemli yapan şey ne?
13. Bir yaz dizisi olarak başlasa da büyük beğeni toplayıp reytinglerde zirveyi gören Kiralık Aşk, ödül törenlerine "En İyi Dizi Çifti" ödülünün eklenmesine vesile olmuştu. Yalnızca eğlenceli konusu değil karakterleri ve oyunculuklarıyla da sevilen dizinin bir diğer dikkat çeken noktası da gündem eleştirileriydi. Şimdilerde sık sık eleştirilen dizi konuları göz önüne alındığında, Kiralık Aşk'ın bu tutumu yeniden takdir topladı.
14. Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Özcan Deniz'in başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünde Naim Efendi ve Sadi Hüdayi'nin fetva sahnesi sosyal medyada gündem oldu.
15. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına Yenidoğan Çetesi'nin örgütlendiği bir hastanede çalışan kadın görevli ifade verdi. Canlı yayında şok iddialarla ardı arkası kesilmeyen iğrençliklere yenileri eklendi.
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16. Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar'ın son bölümü uzun zamandır izlediğimiz en iyi dizi sahneleriyle adeta şölen yaşattı. Mert Yazıcıoğlu Cüneyd ile oyunculuğundan söz ettirdi, ekranda devleşen oyuncuya yorum yağdı.
17. Efsane dizi Muhteşem Yüzyıl'ın efsane karakterleri Hürrem Sultan ve Sümbül Ağa'yı canlandıran oyuncular Meryem Uzerli ve Selim Bayraktar seneler sonra bir araya geldi.
18. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanacak ve 2017 yılından bu yana proje halinde olan Kral Kaybederse, bu sezon izleyiciyle buluşacak. Başrolde Halit Ergenç'in rol alacağı dizide kendisine pek çok partner yazılmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre partneri netleşti!
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