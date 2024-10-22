Esra Erol'daki Fatma, Aylar Sonra Yeni Sevgilisiyle Ortaya Çıktı

Damat adayı Emre ise evlenmek için Fatma'nın heyete gireceğini ve Fatma'yı kullanmadığını 'Evlilik dairesine gittik orası bize 'Annesi vasisi ondan dolayı annesi raporuyla gelecek gün alacaksınız' dediler. Fatma'yı kullanmıyorum. Prim falan da yapmıyorum. Fatma'nın da bir maaşı yok. Kapının önüne bile çıkmıyor, kapanmayı bile düşünüyor.' sözleriyle açıkladı.