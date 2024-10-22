Esra Erol'daki Fatma, Aylar Sonra Yeni Sevgilisiyle Ortaya Çıktı
Esra Erol'daki Fatma, Aylar Sonra Yeni Sevgilisiyle Ortaya Çıktı
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2021 yılında Esra Erol'da programına katılan Fatma Oruç, o dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.
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Zihinsel engelli Fatma, programda eşi Ahmet'ten boşandıktan sonra ailesinin yanından kaçmış ve bebeği devlet korumasına alınmıştı.
Hem yaşadığı acılar hem de programdaki tepkileri nedeniyle Esra Erol'a damga vuran Fatma, programın ardından TikTok hesabı açarak sosyal medyada aktif olsa da bir süredir ortalıkta gözükmüyordu.
Fatma'ya ulaşan Caner Toygar, Fatma ve yeni sevgilisi ile YouTube kanalında röportaj yaptı.
Emre Kılıç isimli bir erkekle evlendiğini duyuran bir video yayınlayan Fatma, kafaları karıştırırken böyle bir evliliğin olmadığı ortaya çıkmıştı.
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Fatma, Emre'yle canlı sohbet uygulaması üzerinden tanıştığını ve annesinin biriktirdiği 7 bin TL'yi alarak Emre'ye kaçtığını itiraf etti.
Fatma'nın ailesi bu evliliğe izin verdiklerini belirtirken Fatma'nın annesi Melahat, Emre'ye değil Fatma'ya güvenmediğini açıkladı.
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