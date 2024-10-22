Görüş Bildir
Haberler
TV
Esra Erol'daki Fatma, Aylar Sonra Yeni Sevgilisiyle Ortaya Çıktı

Esra Erol'daki Fatma, Aylar Sonra Yeni Sevgilisiyle Ortaya Çıktı

Esra Erol
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
22.10.2024 - 13:15

Yıllar önce Esra Erol'da programına katılan Fatma Oruç, hem yaşadıkları hem programdaki hareketleri nedeniyle o dönem gündemden düşmüyordu. Programın ardından TikTok yayınları açan Fatma, aylar sonra Caner Toygar'ın YouTube kanalında karşımıza çıktı.

KAYNAK: Caner Toygar/YouTube

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2021 yılında Esra Erol'da programına katılan Fatma Oruç, o dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

2021 yılında Esra Erol'da programına katılan Fatma Oruç, o dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

Zihinsel engelli Fatma, programda eşi Ahmet'ten boşandıktan sonra ailesinin yanından kaçmış ve bebeği devlet korumasına alınmıştı.

Zihinsel engelli Fatma, programda eşi Ahmet'ten boşandıktan sonra ailesinin yanından kaçmış ve bebeği devlet korumasına alınmıştı.

Hem yaşadığı acılar hem de programdaki tepkileri nedeniyle Esra Erol'a damga vuran Fatma, programın ardından TikTok hesabı açarak sosyal medyada aktif olsa da bir süredir ortalıkta gözükmüyordu.

Hem yaşadığı acılar hem de programdaki tepkileri nedeniyle Esra Erol'a damga vuran Fatma, programın ardından TikTok hesabı açarak sosyal medyada aktif olsa da bir süredir ortalıkta gözükmüyordu.

Fatma'ya ulaşan Caner Toygar, Fatma ve yeni sevgilisi ile YouTube kanalında röportaj yaptı.

Fatma'ya ulaşan Caner Toygar, Fatma ve yeni sevgilisi ile YouTube kanalında röportaj yaptı.

Emre Kılıç isimli bir erkekle evlendiğini duyuran bir video yayınlayan Fatma, kafaları karıştırırken böyle bir evliliğin olmadığı ortaya çıkmıştı.

Emre Kılıç isimli bir erkekle evlendiğini duyuran bir video yayınlayan Fatma, kafaları karıştırırken böyle bir evliliğin olmadığı ortaya çıkmıştı.

Toygar, Emre'nin evine giderek Fatma'yla görüştü ve ikilinin evli değil, sevgili olduklarını öğrendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Fatma, Emre'yle canlı sohbet uygulaması üzerinden tanıştığını ve annesinin biriktirdiği 7 bin TL'yi alarak Emre'ye kaçtığını itiraf etti.

Fatma, Emre'yle canlı sohbet uygulaması üzerinden tanıştığını ve annesinin biriktirdiği 7 bin TL'yi alarak Emre'ye kaçtığını itiraf etti.

Fatma'nın ailesi bu evliliğe izin verdiklerini belirtirken Fatma'nın annesi Melahat, Emre'ye değil Fatma'ya güvenmediğini açıkladı.

Fatma'nın ailesi bu evliliğe izin verdiklerini belirtirken Fatma'nın annesi Melahat, Emre'ye değil Fatma'ya güvenmediğini açıkladı.

Damat adayı Emre ise evlenmek için Fatma'nın heyete gireceğini ve Fatma'yı kullanmadığını 'Evlilik dairesine gittik orası bize 'Annesi vasisi ondan dolayı annesi raporuyla gelecek gün alacaksınız' dediler. Fatma'yı kullanmıyorum. Prim falan da yapmıyorum. Fatma'nın da bir maaşı yok. Kapının önüne bile çıkmıyor, kapanmayı bile düşünüyor.' sözleriyle açıkladı.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın