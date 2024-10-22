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Yenidoğan Çete Üyesi Olduğu İddia Edilen Ahmet Atilla Yılmaz, Meğer Popüler Dizide Rol Almış

Yenidoğan Çete Üyesi Olduğu İddia Edilen Ahmet Atilla Yılmaz, Meğer Popüler Dizide Rol Almış

Adım Farah Dizisi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
22.10.2024 - 08:37 Son Güncelleme: 22.10.2024 - 09:11

Tüm Türkiye'yi sarsan 'Yenidoğan Çetesi' üyelerinden olduğu iddia edilen Ahmet Atilla Yılmaz'ın NOW'da yayınlanan Adım Farah dizisinde rol alarak reklamını yaptığı ortaya çıktı.

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Dr. Fırat Sarı'nın lideri olduğu "Yenidoğan Çetesi", yenidoğan ünitelerine sevk edilen bebeklerle SGK'dan haksız kazanç sağlamış ve sayısı 12'yi bulan bebeğin ölümüne neden olmuştu.

Dr. Fırat Sarı'nın lideri olduğu "Yenidoğan Çetesi", yenidoğan ünitelerine sevk edilen bebeklerle SGK'dan haksız kazanç sağlamış ve sayısı 12'yi bulan bebeğin ölümüne neden olmuştu.

Hazırlanan polis fezlekesinde Medilife Beylikdüzü Hastanesi Başhekimi, CHP Beylikdüzü Meclis Üyesi ve İBB Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu'nda yer alan Ahmet Atilla Yılmaz da vardı.

Hazırlanan polis fezlekesinde Medilife Beylikdüzü Hastanesi Başhekimi, CHP Beylikdüzü Meclis Üyesi ve İBB Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu'nda yer alan Ahmet Atilla Yılmaz da vardı.

Yenidoğan Çetesi'nde bulunduğu iddia edilen Yılmaz, şahıslar ile aralarında ticari ya da alacak verecek ilişkisi olmadığını, diğer şahısları tanımadığını belirtmiş ama partisine zarar gelmemesi adına CHP'den istifa etmişti.

Yenidoğan Çetesi'nde bulunduğu iddia edilen Yılmaz, şahıslar ile aralarında ticari ya da alacak verecek ilişkisi olmadığını, diğer şahısları tanımadığını belirtmiş ama partisine zarar gelmemesi adına CHP'den istifa etmişti.

Ahmet Atilla Yılmaz hakkında yeni bir bilgi ortaya atıldı.

Dikkatli X kullanıcıları, Ahmet Atilla Yılmaz'ın NOW'ın sevilen dizisi Adım Farah'ta rol aldığını ve burada reklamını yaptığını keşfetti.

Dikkatli X kullanıcıları, Ahmet Atilla Yılmaz'ın NOW'ın sevilen dizisi Adım Farah'ta rol aldığını ve burada reklamını yaptığını keşfetti.

5 Mart 2023'te yapılan paylaşımda Dr. Ahmet Atilla Yılmaz'ı ekranda gören bir izleyici bu konuda bir tweet atmış.

5 Mart 2023'te yapılan paylaşımda Dr. Ahmet Atilla Yılmaz'ı ekranda gören bir izleyici bu konuda bir tweet atmış.
twitter.com
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Yılmaz'ın "Pediatrik İmmünoloji" doktoru olarak dizide kendi adıyla yer aldığı ve reklamını yaptığı aylar sonra tekrardan gündem oldu.

Yılmaz'ın "Pediatrik İmmünoloji" doktoru olarak dizide kendi adıyla yer aldığı ve reklamını yaptığı aylar sonra tekrardan gündem oldu.

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