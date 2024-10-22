Yenidoğan Çete Üyesi Olduğu İddia Edilen Ahmet Atilla Yılmaz, Meğer Popüler Dizide Rol Almış
Yenidoğan Çete Üyesi Olduğu İddia Edilen Ahmet Atilla Yılmaz, Meğer Popüler Dizide Rol Almış
Tüm Türkiye'yi sarsan 'Yenidoğan Çetesi' üyelerinden olduğu iddia edilen Ahmet Atilla Yılmaz'ın NOW'da yayınlanan Adım Farah dizisinde rol alarak reklamını yaptığı ortaya çıktı.
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Dr. Fırat Sarı'nın lideri olduğu "Yenidoğan Çetesi", yenidoğan ünitelerine sevk edilen bebeklerle SGK'dan haksız kazanç sağlamış ve sayısı 12'yi bulan bebeğin ölümüne neden olmuştu.
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Hazırlanan polis fezlekesinde Medilife Beylikdüzü Hastanesi Başhekimi, CHP Beylikdüzü Meclis Üyesi ve İBB Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu'nda yer alan Ahmet Atilla Yılmaz da vardı.
Yenidoğan Çetesi'nde bulunduğu iddia edilen Yılmaz, şahıslar ile aralarında ticari ya da alacak verecek ilişkisi olmadığını, diğer şahısları tanımadığını belirtmiş ama partisine zarar gelmemesi adına CHP'den istifa etmişti.
Dikkatli X kullanıcıları, Ahmet Atilla Yılmaz'ın NOW'ın sevilen dizisi Adım Farah'ta rol aldığını ve burada reklamını yaptığını keşfetti.
5 Mart 2023'te yapılan paylaşımda Dr. Ahmet Atilla Yılmaz'ı ekranda gören bir izleyici bu konuda bir tweet atmış.
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Yılmaz'ın "Pediatrik İmmünoloji" doktoru olarak dizide kendi adıyla yer aldığı ve reklamını yaptığı aylar sonra tekrardan gündem oldu.
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