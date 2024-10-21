Cüneyd'imiz Dönüyor! Kızıl Goncalar'ın Son Bölümüne "Tek Güzel Hatıram Sendin" Sahnesi Damga Vurdu
Cüneyd'imiz Dönüyor! Kızıl Goncalar'ın Son Bölümüne "Tek Güzel Hatıram Sendin" Sahnesi Damga Vurdu
Cüneyd'in yavaş yavaş kendine gelmeye başladığı Kızıl Goncalar'a Cüneyd ve Zeynep arasında geçen sahne damga vurdu.
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Kızıl Goncalar'da Cüneyd'imizi kişilik olarak kaybedişimizin üstünden haftalar ve hatta dizideki zaman atlamasını sayarsak aylar geçti.
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Sonuçta Zeynep'i hatırladı ve bir iyileşme yoluna girdi diye büyük bir sevinç yaşadık! Tabii olaylar tam olarak izleyicinin beklediği gibi gelişmese de "Bu da bir aşamadır" diyerek yolumuza devam etmeyi seçtik.
Merakla beklediğimiz son bölüme Cüneyd ve Zeynep arasındaki bu sahne damga vurdu. Sonuçta her bölüm duyduğumuz şeyler değil “Zeynep tek güzel hatıram sendin” sözü...
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