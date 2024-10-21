Sonunda Ekranlara mı Dönüyor! Fahriye Evcen'in Paylaşımı Büyük Merak Uyandırdı!

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, ekranların en sevilen ve beğenilen yüzlerinden biri olmaya devam ediyor. Burak Özçivit'le evliliğinin ardından 2 çocuk sahibi olan güzel oyuncu, uzun bir süre ekranlardan uzak kalmıştı. Son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Evcen'in paylaşımı 'Ekranlara mı dönüyor?' diye düşündürttü.