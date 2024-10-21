Sonunda Ekranlara mı Dönüyor! Fahriye Evcen'in Paylaşımı Büyük Merak Uyandırdı!
Sonunda Ekranlara mı Dönüyor! Fahriye Evcen'in Paylaşımı Büyük Merak Uyandırdı!
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, ekranların en sevilen ve beğenilen yüzlerinden biri olmaya devam ediyor. Burak Özçivit'le evliliğinin ardından 2 çocuk sahibi olan güzel oyuncu, uzun bir süre ekranlardan uzak kalmıştı. Son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Evcen'in paylaşımı 'Ekranlara mı dönüyor?' diye düşündürttü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'nin en güzel ve en başarılı oyuncularından biri olarak görülen Fahriye Evcen, aile hayatına adapte olduktan sonra ekranlardan uzak kalmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun bir aranın ardından 2021 yılında Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun'u canlandıran güzel oyuncu, daha sonra sadece reklam filmlerinde rol almıştı.
Bir sete ait karavandan fotoğraf paylaşan Fahriye Evcen, hayranlarını fena heyecanlandırdı!
Bir dizi-film projesi mi yoksa yeni bir reklam filmi mi bilemiyoruz ama Evcen'i ekranlarda görmeyi özlediğimizi belirtebiliriz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın